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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 6 46-50, №1 - Запоріжжя (414477) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (1)
116,49
Економія: -15,54 грн
100,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
101,00
Економія: -10,13 грн
90,87 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (1)
118,69 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (2)
109,30
Економія: -13,77 грн
95,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40
Всього: упаковка (1)
113,50
Економія: -8,22 грн
105,28 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
Всього: упаковка (1)
102,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бучми Амвросія, 6-А
Всього: упаковка (1)
151,50
Економія: -32,81 грн
118,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Всього: упаковка (1)
143,00
Економія: -41,69 грн
101,31 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
155,50
Економія: -36,81 грн
118,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (1)
130,00
Економія: -37,00 грн
93,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (2)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (1)
130,50
Економія: -37,50 грн
93,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (2)
105,44
Економія: -7,91 грн
97,53 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вороніж, вул. Київська, 4-Б
Всього: упаковка (1)
87,53 грн