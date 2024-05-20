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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7101 розмір M, №1 - Запоріжжя (742986) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
359,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
377,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
415,22 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
377,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (1)
359,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Всього: упаковка (1)
381,09 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
377,46 грн
В інших містах:
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 147
Всього: упаковка (1)
396,34 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Всього: упаковка (1)
396,34 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
359,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (2)
377,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 24-А
Всього: упаковка (1)
377,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 22
Всього: упаковка (1)
434,09 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
377,47 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
377,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Всього: упаковка (1)
415,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
Всього: упаковка (1)
370,33 грн