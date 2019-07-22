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Здоров'я298 препаратів

298 препаратів
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Тейкопланін-Фармекс
Тейкопланін-Фармекс
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон з розчинником (вода для інєкцій) флакон 3,2 мл №1
Здоров'я ФК
від 482,69 грн
в 1136 аптеках інших міст
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Анаприлін-Здоров'я
Анаприлін-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від 64,46 грн
в 976 аптеках
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Глутаргін
Глутаргін
Таблетки 0,75 г блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 220,62 грн
в 975 аптеках
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Калію йодид
Калію йодид
Краплі очні 2 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
від 213,90 грн
в 964 аптеках
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Анаприлін-Здоров'я
Анаприлін-Здоров'я
Таблетки 40 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від 76,70 грн
в 938 аптеках
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Тіотриазолін
Тіотриазолін
Краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 92,64 грн
в 908 аптеках
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Глутаргін
Глутаргін
Концентрат для розчину для інфузій 400 мг/мл ампула 5 мл у блістері у коробках №10
Корпорація Здоров'я
від 582,26 грн
в 840 аптеках
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Антимігрен-Здоров'я
Антимігрен-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №3
Корпорація Здоров'я
від 150,89 грн
в 825 аптеках
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Антимігрен-Здоров'я
Антимігрен-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №3
Корпорація Здоров'я
від 75,84 грн
в 789 аптеках
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Інфларакс
Інфларакс
Мазь туба 50 г №1
Здоров'я
від 173,35 грн
в 680 аптеках
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Тринефрон-Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я
Капсули блістер №60
Здоров'я ФК
від 166,93 грн
в 635 аптеках
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Ангілекс-Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я
Спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Здоров'я ФК
від 91,71 грн
в 633 аптеках
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Раунатин-Здоров'я
Раунатин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Здоров'я ФК
від 75,22 грн
в 629 аптеках
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Аміназин-Здоров'я
Аміназин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
від 69,26 грн
в 627 аптеках
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Ангілекс-Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я
Спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Здоров'я ФК
від 116,34 грн
в 621 аптеці
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Толперіл-Здоров'я
Толперіл-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 179,29 грн
в 620 аптеках
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Панкреатин-Здоров'я форте 14000
Панкреатин-Здоров'я форте 14000
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від 119,05 грн
в 617 аптеках
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Гліклазид-Здоров'я
Гліклазид-Здоров'я
Таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 37,06 грн
в 617 аптеках
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Раунатин-Здоров'я
Раунатин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Здоров'я ФК
від 26,63 грн
в 611 аптеці
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Цинатропил®-Здоров'я
Цинатропил®-Здоров'я
Капсули тверді блістер №60
Здоров'я ФК
від 110,98 грн
в 598 аптеках
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