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Здоров'я
298 препаратів
298 препаратів
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Адреса
61013, Харків, вул. Шевченка, 22
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(057) 700 9 777, 757 0 777
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(057) 700 9 777, 757 0 777
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Тейкопланін-Фармекс
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон з розчинником (вода для інєкцій) флакон 3,2 мл №1
Здоров'я ФК
від
482,69
грн
в 1136 аптеках інших міст
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Анаприлін-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від
64,46
грн
в 976 аптеках
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Глутаргін
Таблетки 0,75 г блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
220,62
грн
в 975 аптеках
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Калію йодид
Краплі очні 2 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
від
213,90
грн
в 964 аптеках
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Анаприлін-Здоров'я
Таблетки 40 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від
76,70
грн
в 938 аптеках
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Тіотриазолін
Краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
92,64
грн
в 908 аптеках
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Глутаргін
Концентрат для розчину для інфузій 400 мг/мл ампула 5 мл у блістері у коробках №10
Корпорація Здоров'я
від
582,26
грн
в 840 аптеках
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Антимігрен-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №3
Корпорація Здоров'я
від
150,89
грн
в 825 аптеках
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Антимігрен-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №3
Корпорація Здоров'я
від
75,84
грн
в 789 аптеках
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Інфларакс
Мазь туба 50 г №1
Здоров'я
від
173,35
грн
в 680 аптеках
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Тринефрон-Здоров'я
Капсули блістер №60
Здоров'я ФК
від
166,93
грн
в 635 аптеках
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Ангілекс-Здоров'я
Спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Здоров'я ФК
від
91,71
грн
в 633 аптеках
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Раунатин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Здоров'я ФК
від
75,22
грн
в 629 аптеках
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Аміназин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
від
69,26
грн
в 627 аптеках
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Ангілекс-Здоров'я
Спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Здоров'я ФК
від
116,34
грн
в 621 аптеці
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Толперіл-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
179,29
грн
в 620 аптеках
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Панкреатин-Здоров'я форте 14000
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від
119,05
грн
в 617 аптеках
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Гліклазид-Здоров'я
Таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
37,06
грн
в 617 аптеках
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Раунатин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Здоров'я ФК
від
26,63
грн
в 611 аптеці
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Цинатропил®-Здоров'я
Капсули тверді блістер №60
Здоров'я ФК
від
110,98
грн
в 598 аптеках
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