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Виробники на літеру “М”

Медана Фарма Терполь Груп47 препаратів

47 препаратів
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Трихопол®
Трихопол®
Таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
від 161,70 грн
в 917 аптеках
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Аквадетрим® вітамін D3
Аквадетрим® вітамін D3
Розчин для перорального застосування, водний 15000 мо/мл флакон 10 мл №1
Польфарма
від 284,34 грн
в 905 аптеках
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Боботик
Боботик
Краплі оральні, емульсія 66,66 мг/мл флакон з пробкою-крапельницею і кришкою 30 мл №1
Польфарма
від 210,88 грн
в 860 аптеках
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Фітолізин®
Фітолізин®
Паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
від 311,10 грн
в 808 аптеках
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Ромазик
Ромазик
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Польфарма
від 252,80 грн
в 715 аптеках
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Індапен
Індапен
Таблетки, вкриті оболонкою 2,5 мг блістер №30
Польфарма
від 154,63 грн
в 696 аптеках
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Ромазик
Ромазик
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Польфарма
від 215,64 грн
в 689 аптеках
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Пірантел Польфарма
Пірантел Польфарма
Суспензія оральна 250 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Польфарма
від 85,19 грн
в 682 аптеках
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Індапен SR
Індапен SR
Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1,5 мг блістер №30
Польфарма
від 134,27 грн
в 674 аптеках
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Ультрафастин
Ультрафастин
Гель для зовнішнього застосування 2,5 % туба 50 г №1
Польфарма
від 189,80 грн
в 666 аптеках
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Ванатекс
Ванатекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
Польфарма
від 306,69 грн
в 638 аптеках
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Аторвастерол
Аторвастерол
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №30
Польфарма
від 276,70 грн
в 612 аптеках
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Бісептол
Бісептол
Суспензія для перорального застосування 240 мг/5 мл флакон 80 мл №1
Польфарма
від 167,41 грн
в 590 аптеках
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Галазолін®
Галазолін®
Краплі назальні, розчин 0,1 % флакон-крапельниця 10 мл з контролем розкриття №1
Польфарма
від 78,24 грн
в 589 аптеках
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Баклофен
Баклофен
Таблетки 10 мг №50
Польфарма
від 278,60 грн
в 549 аптеках
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Баклофен
Баклофен
Таблетки 25 мг №50
Польфарма
від 348,51 грн
в 532 аптеках
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Ультрафастин
Ультрафастин
Гель для зовнішнього застосування 2,5 % туба 30 г №1
Польфарма
від 126,21 грн
в 528 аптеках
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Аторвастерол
Аторвастерол
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг блістер №30
Польфарма
від 462,69 грн
в 525 аптеках
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Полаприл
Полаприл
Капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
від 117,95 грн
в 464 аптеках
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Тригрим
Тригрим
Таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
від 191,65 грн
в 451 аптеці
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