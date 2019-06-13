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Медана Фарма Терполь Груп
47 препаратів
47 препаратів
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Трихопол®
Таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
від
161,70
грн
в 917 аптеках
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Аквадетрим® вітамін D3
Розчин для перорального застосування, водний 15000 мо/мл флакон 10 мл №1
Польфарма
від
284,34
грн
в 905 аптеках
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Боботик
Краплі оральні, емульсія 66,66 мг/мл флакон з пробкою-крапельницею і кришкою 30 мл №1
Польфарма
від
210,88
грн
в 860 аптеках
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Фітолізин®
Паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
від
311,10
грн
в 808 аптеках
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Ромазик
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №30
Польфарма
від
252,80
грн
в 715 аптеках
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Індапен
Таблетки, вкриті оболонкою 2,5 мг блістер №30
Польфарма
від
154,63
грн
в 696 аптеках
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Ромазик
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №30
Польфарма
від
215,64
грн
в 689 аптеках
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Пірантел Польфарма
Суспензія оральна 250 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Польфарма
від
85,19
грн
в 682 аптеках
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Індапен SR
Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1,5 мг блістер №30
Польфарма
від
134,27
грн
в 674 аптеках
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Ультрафастин
Гель для зовнішнього застосування 2,5 % туба 50 г №1
Польфарма
від
189,80
грн
в 666 аптеках
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Ванатекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
Польфарма
від
306,69
грн
в 638 аптеках
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Аторвастерол
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №30
Польфарма
від
276,70
грн
в 612 аптеках
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Бісептол
Суспензія для перорального застосування 240 мг/5 мл флакон 80 мл №1
Польфарма
від
167,41
грн
в 590 аптеках
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Галазолін®
Краплі назальні, розчин 0,1 % флакон-крапельниця 10 мл з контролем розкриття №1
Польфарма
від
78,24
грн
в 589 аптеках
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Баклофен
Таблетки 10 мг №50
Польфарма
від
278,60
грн
в 549 аптеках
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Баклофен
Таблетки 25 мг №50
Польфарма
від
348,51
грн
в 532 аптеках
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Ультрафастин
Гель для зовнішнього застосування 2,5 % туба 30 г №1
Польфарма
від
126,21
грн
в 528 аптеках
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Аторвастерол
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг блістер №30
Польфарма
від
462,69
грн
в 525 аптеках
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Полаприл
Капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
від
117,95
грн
в 464 аптеках
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Тригрим
Таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
від
191,65
грн
в 451 аптеці
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