Аторвастерол таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер, №30 - Харків (138886) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (30)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
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Відчинено Зачиняється о 21:00
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Подорожник
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Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека доброго дня
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Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека шар@
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Всього: упаковка (30)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84