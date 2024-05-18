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Аторвастерол таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер, №30 - Харків (138886) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (4)
306,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
269,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
321,90
Економія: -53,69 грн
268,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (30)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
298,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
286,99
Економія: -4,67 грн
282,32 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
301,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
279,06
Економія: -12,12 грн
266,94 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (30)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
298,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4), блістер (1)
310,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
286,99
Економія: -4,67 грн
282,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
308,55 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1)
333,80
Економія: -55,70 грн
278,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
295,74 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: блістер (2)
279,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
338,29
Економія: -78,24 грн
260,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
334,47
Економія: -60,63 грн
273,84 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (30)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
298,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
253,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (30)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
298,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
293,40 грн