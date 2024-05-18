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Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, №20 - Харків (33080) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 88 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
171,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
171,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
177,81 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
178,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
172,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
171,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
183,26
Економія: -12,76 грн
170,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
171,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
172,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
180,50
Економія: -18,74 грн
161,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
163,51 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
176,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
195,09
Економія: -42,94 грн
152,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
171,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (4)
179,67
Економія: -8,47 грн
171,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
171,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (2)
149,09 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
191,33
Економія: -21,00 грн
170,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
171,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
162,90 грн