Баклофен таблетки 10 мг, №50 - Харків (11954) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Економна аптека
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Харків, вул. Молочна, 1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, просп. Гагаріна, 26
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (111)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (111)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4