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Баклофен таблетки 10 мг, №50 - Харків (11954) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
261,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
298,59
Економія: -38,91 грн
259,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
305,67
Економія: -25,76 грн
279,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
310,99
Економія: -37,76 грн
273,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
316,18
Економія: -36,53 грн
279,65 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
285,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
320,54
Економія: -32,49 грн
288,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
308,99
Економія: -35,76 грн
273,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
330,59
Економія: -51,24 грн
279,35 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (111)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
289,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
304,73 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
302,83
Економія: -23,26 грн
279,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
261,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (111)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
289,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (2)
284,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
318,49
Економія: -42,71 грн
275,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
309,31
Економія: -40,59 грн
268,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
273,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
327,62
Економія: -47,45 грн
280,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
308,33
Економія: -20,79 грн
287,54 грн