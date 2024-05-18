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Баклофен таблетки 25 мг, №50 - Харків (11955) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
340,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
397,86
Економія: -31,44 грн
366,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
383,02
Економія: -27,06 грн
355,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (198)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
367,80 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
340,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4)
395,21
Економія: -39,22 грн
355,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
415,39
Економія: -49,43 грн
365,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
388,99
Економія: -41,89 грн
347,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (4)
420,14
Економія: -64,55 грн
355,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
404,94
Економія: -49,35 грн
355,59 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
381,17
Економія: -25,39 грн
355,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
311,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
372,74
Економія: -22,62 грн
350,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
351,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (4)
400,96
Економія: -59,38 грн
341,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (3)
391,04
Економія: -24,24 грн
366,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (198)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
367,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
414,35
Економія: -57,81 грн
356,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (5)
403,20
Економія: -36,54 грн
366,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
389,06
Економія: -26,70 грн
362,36 грн