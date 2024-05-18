Баклофен таблетки 25 мг, №50 - Харків (11955) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сумська, 69
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Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека шар@
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Харків, вул. Данилевського, 6
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Подорожник
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Всього: упаковка (198)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23