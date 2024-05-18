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Аквадетрим® вітамін D3 розчин для перорального застосування, водний 15000 МО/мл флакон 10 мл, №1 - Харків (12133) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 385 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
268,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
250,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
295,49
Економія: -46,38 грн
249,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
267,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
283,34 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
282,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
296,40
Економія: -47,47 грн
248,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
283,81 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
266,56 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
266,38 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
300,30
Економія: -44,70 грн
255,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
281,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
285,99
Економія: -30,27 грн
255,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
268,21 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
271,95 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
265,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
294,70
Економія: -44,34 грн
250,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
267,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (4)
272,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
282,14 грн