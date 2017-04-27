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Виробники на літеру “Л”
Лекхім
121 препарат
121 препарат
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Повна назва
Группа компаний "Лекхим"
Адреса
01033, Киев, ул. Шота Руставелли, 23
Телефон
+380442466311
Факс
+380442466307
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Нітрогліцерин
Таблетки сублінгвальні 0,0005 г контейнер №40
Технолог
від
14,48
грн
в 886 аптеках
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Анестезол®
Супозиторії №5
Лекхім-Харків
від
62,81
грн
в 851 аптеці
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Кислота нікотинова
Таблетки 50 мг контейнер №50
Технолог
від
70,38
грн
в 811 аптеці
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Діагама
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №5
Лекхім-Харків
від
291,75
грн
в 776 аптеках
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ТАБЛЕТКИ "ПЕЧАЄВСЬКІ" ВІД ПЕЧІЇ
Таблетки малина №20
Лекхім
від
53,44
грн
в 745 аптеках
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ТАБЛЕТКИ "ПЕЧАЄВСЬКІ" ВІД ПЕЧІЇ
Таблетки лісові ягоди №20
Лекхім
від
53,03
грн
в 744 аптеках
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Ципрофлоксацин
Краплі очні/вушні 3 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від
42,09
грн
в 735 аптеках
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Далмаксін
Супозиторії 0,2 г блістер №10
Лекхім-Харків
від
468,00
грн
в 730 аптеках
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ТАБЛЕТКИ "ПЕЧАЄВСЬКІ" ВІД ПЕЧІЇ
Таблетки м'ята №20
Лекхім
від
52,98
грн
в 686 аптеках
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Простатилен-Цинк
Супозиторії ректальні блістер №10
Лекхім-Харків
від
531,84
грн
в 684 аптеках
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Ципрофлоксацин Євро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
84,93
грн
в 670 аптеках
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Потенціале
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №4
Технолог
від
303,32
грн
в 647 аптеках
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Бетиол®
Супозиторії ректальні №10
Лекхім-Харків
від
68,22
грн
в 647 аптеках
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Амітриптилін
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер №50
Технолог
від
24,13
грн
в 636 аптеках
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Потенціале
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №4
Технолог
від
189,45
грн
в 635 аптеках
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Ципрофлоксацин
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Технолог
від
84,82
грн
в 616 аптеках
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Пентоксифілін
Таблетки кишково-розчинні 100 мг №50
Лекхім
від
57,39
грн
в 601 аптеці
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Флуконазол
Капсули 100 мг блістер №10
Астрафарм
від
90,16
грн
в 598 аптеках
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Потенціале
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №2
Технолог
від
162,29
грн
в 593 аптеках
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Хінофуцин
Супозиторії вагінальні 0,015 г блістер в пачці №10
Лекхім-Харків
від
378,67
грн
в 592 аптеках
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