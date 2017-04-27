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Виробники на літеру “Л”

Лекхім121 препарат

121 препарат
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Нітрогліцерин
Нітрогліцерин
Таблетки сублінгвальні 0,0005 г контейнер №40
Технолог
від 14,48 грн
в 886 аптеках
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Анестезол®
Анестезол®
Супозиторії №5
Лекхім-Харків
від 62,81 грн
в 851 аптеці
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Кислота нікотинова
Кислота нікотинова
Таблетки 50 мг контейнер №50
Технолог
від 70,38 грн
в 811 аптеці
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Діагама
Діагама
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №5
Лекхім-Харків
від 291,75 грн
в 776 аптеках
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ТАБЛЕТКИ "ПЕЧАЄВСЬКІ" ВІД ПЕЧІЇ
ТАБЛЕТКИ "ПЕЧАЄВСЬКІ" ВІД ПЕЧІЇ
Таблетки малина №20
Лекхім
від 53,44 грн
в 745 аптеках
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ТАБЛЕТКИ "ПЕЧАЄВСЬКІ" ВІД ПЕЧІЇ
ТАБЛЕТКИ "ПЕЧАЄВСЬКІ" ВІД ПЕЧІЇ
Таблетки лісові ягоди №20
Лекхім
від 53,03 грн
в 744 аптеках
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Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Краплі очні/вушні 3 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від 42,09 грн
в 735 аптеках
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Далмаксін
Далмаксін
Супозиторії 0,2 г блістер №10
Лекхім-Харків
від 468,00 грн
в 730 аптеках
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ТАБЛЕТКИ "ПЕЧАЄВСЬКІ" ВІД ПЕЧІЇ
ТАБЛЕТКИ "ПЕЧАЄВСЬКІ" ВІД ПЕЧІЇ
Таблетки м'ята №20
Лекхім
від 52,98 грн
в 686 аптеках
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Простатилен-Цинк
Простатилен-Цинк
Супозиторії ректальні блістер №10
Лекхім-Харків
від 531,84 грн
в 684 аптеках
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Ципрофлоксацин Євро
Ципрофлоксацин Євро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 84,93 грн
в 670 аптеках
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Потенціале
Потенціале
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №4
Технолог
від 303,32 грн
в 647 аптеках
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Бетиол®
Бетиол®
Супозиторії ректальні №10
Лекхім-Харків
від 68,22 грн
в 647 аптеках
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Амітриптилін
Амітриптилін
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер №50
Технолог
від 24,13 грн
в 636 аптеках
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Потенціале
Потенціале
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №4
Технолог
від 189,45 грн
в 635 аптеках
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Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Технолог
від 84,82 грн
в 616 аптеках
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Пентоксифілін
Пентоксифілін
Таблетки кишково-розчинні 100 мг №50
Лекхім
від 57,39 грн
в 601 аптеці
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Флуконазол
Флуконазол
Капсули 100 мг блістер №10
Астрафарм
від 90,16 грн
в 598 аптеках
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Потенціале
Потенціале
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №2
Технолог
від 162,29 грн
в 593 аптеках
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Хінофуцин
Хінофуцин
Супозиторії вагінальні 0,015 г блістер в пачці №10
Лекхім-Харків
від 378,67 грн
в 592 аптеках
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