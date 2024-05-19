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Анестезол® супозиторії, №5 - Київ (12739) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1029 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
78,50
Економія: -14,17 грн
64,33 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
93,40
Економія: -27,50 грн
65,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
59,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
68,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6)
67,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
59,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
69,33 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
93,40
Економія: -27,50 грн
65,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
87,50
Економія: -23,17 грн
64,33 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
97,50
Економія: -26,03 грн
71,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
59,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
68,71 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
96,30
Економія: -24,83 грн
71,47 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
93,40
Економія: -27,50 грн
65,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
93,40
Економія: -27,50 грн
65,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
93,40
Економія: -27,50 грн
65,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
77,35
Економія: -11,97 грн
65,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
69,06 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
93,40
Економія: -27,50 грн
65,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
68,21 грн