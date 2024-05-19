NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г чорна смородина, №1 - Київ (111369) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 209 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Саксаганського, 11/106
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22