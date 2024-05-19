Всі аптеки України
Медичні виробиОфтальмологічні та оптичні виробиЗасоби для офтальмологічного використанняАртелак® Компліт Розчин офтальмологічний зволожуючийЦіни в аптеках

Артелак® Компліт Розчин офтальмологічний зволожуючий флакон 10 мл, №1 - Київ (697212) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 175 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
394,99
Економія: -97,73 грн
297,26 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
487,30
Економія: -190,20 грн
297,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
487,60
Економія: -190,50 грн
297,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
319,27 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (6)
319,29 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
401,99
Економія: -104,73 грн
297,26 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
487,60
Економія: -190,50 грн
297,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
493,80
Економія: -196,70 грн
297,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
487,60
Економія: -190,50 грн
297,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (266)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
314,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
320,06 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
323,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (266)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
314,90 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
360,99
Економія: -63,73 грн
297,26 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
377,20
Економія: -80,10 грн
297,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
365,65
Економія: -65,47 грн
300,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (266)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
314,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (266)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
314,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (1)
482,70
Економія: -185,60 грн
297,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (266)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
314,90 грн