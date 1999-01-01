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РІДКА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ПОЧАТКОВА "ХУМАНА ПРЕ З LCPUFA, ПРЕБІОТИКАМИ ГАЛАКТООЛІГОСАХАРИДАМИ ТА НУКЛЕОТИДАМИ"
РІДКА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ПОЧАТКОВА "ХУМАНА ПРЕ З LCPUFA, ПРЕБІОТИКАМИ ГАЛАКТООЛІГОСАХАРИДАМИ ТА НУКЛЕОТИДАМИ"
90 мл від 0 до 3 місяців №1
ВЕДАРА ТРЕЙД
від 108,00 грн
в 6 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА РІДКА ГОТОВА ДО ВЖИВАННЯ NUTRILON 1 (НУТРИЛОН 1)
СУМІШ МОЛОЧНА РІДКА ГОТОВА ДО ВЖИВАННЯ NUTRILON 1 (НУТРИЛОН 1)
0-6 місяців 70 мл №1
Нутриція Україна
від 66,46 грн
в 4 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА РІДКА ДИТЯЧА "COMBIOTIC PRE" HIPP
СУМІШ МОЛОЧНА РІДКА ДИТЯЧА "COMBIOTIC PRE" HIPP
90 мл з народження №1
HIPP
від 96,38 грн
в 4 аптеках
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