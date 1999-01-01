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Суміші базові сухі 12+
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "ДИТЯЧЕ МОЛОЧКО MILUPA 3"
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "ДИТЯЧЕ МОЛОЧКО MILUPA 3"
600 г №1
Нутриція Україна
від 261,20 грн
в 488 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NESTOGEN® 3 З ЛАКТОБАКТЕРІЯМИ L. REUTERI
СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NESTOGEN® 3 З ЛАКТОБАКТЕРІЯМИ L. REUTERI
1000 г з 12 місяців №1
Нестле Україна
від 555,00 грн
в 391 аптеці
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "МАЛЮТКА ПРЕМІУМ 3"
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "МАЛЮТКА ПРЕМІУМ 3"
З пребіотиками та нуклеотидами 350 г з 12 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 137,64 грн
в 374 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NUTRILON 3
СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NUTRILON 3
600 г №1
Нутриція Україна
від 400,00 грн
в 368 аптеках
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ХУМАНА 3 З ПРЕБІОТИКАМИ (ГОС) СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ГОДУВАННЯ
ХУМАНА 3 З ПРЕБІОТИКАМИ (ГОС) СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ГОДУВАННЯ
Маленькі герої 500 г з 12 місяців №1
ВЕДАРА ТРЕЙД
від 492,90 грн
в 350 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "ДИТЯЧЕ МОЛОЧКО MILUPA 4" ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 18 МІСЯЦІВ
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "ДИТЯЧЕ МОЛОЧКО MILUPA 4" ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 18 МІСЯЦІВ
600 г №1
Нутриція Україна
від 264,80 грн
в 239 аптеках
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Суміш суха "NAN® ExpertPro HA"
Суміш суха "NAN® ExpertPro HA"
800 г з 12 місяців №1
Nestle
від 695,30 грн
в 156 аптеках
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NUTREN™ OPTIMUM/ НУТРЕН ОПТІМУМ суміш суха для дітей та дорослих
NUTREN™ OPTIMUM/ НУТРЕН ОПТІМУМ суміш суха для дітей та дорослих
400 г №1
Нестле Україна
від 488,90 грн
в 52 аптеках
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Суміш молочна дитяча суха Nutrilon 3 Profutura
Суміш молочна дитяча суха Nutrilon 3 Profutura
800 г 12-24 місяців №1
Нутриція Україна
від 1008,20 грн
в 43 аптеках
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СУХА ПОВНОЦІННА СБАЛАНСОВАНА СУМІШ "RESOURCE JUNIOR" З АРОМАТОМ ВАНІЛІ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 1 ДО 10 РОКІВ
СУХА ПОВНОЦІННА СБАЛАНСОВАНА СУМІШ "RESOURCE JUNIOR" З АРОМАТОМ ВАНІЛІ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 1 ДО 10 РОКІВ
400 г №1
Нестле Україна
від 519,60 грн
в 25 аптеках
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СУМІШ СУХА NAN SUPREME 3 LR
СУМІШ СУХА NAN SUPREME 3 LR
800 г для дітей від 12 місяців №1
Nestle Swiss
від 1195,06 грн
в 15 аптеках
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ХУМАНА 3 З ПРЕБІОТИКАМИ (ГОС) СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ГОДУВАННЯ
ХУМАНА 3 З ПРЕБІОТИКАМИ (ГОС) СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ГОДУВАННЯ
Маленькі герої 600 г №1
ВЕДАРА ТРЕЙД
від 454,66 грн
в 7 аптеках інших міст
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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 3 для подальшого харчування
HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 3 для подальшого харчування
350 г з 10 місяців №1
Хіпп Україна
від 523,89 грн
в 5 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "МАЛЮТКА ПРЕМІУМ 3"
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "МАЛЮТКА ПРЕМІУМ 3"
З пребіотиками та нуклеотидами 350 г з 12 місяців №24
Хорольський завод дитячого харчування
від 166,30 грн
в 3 аптеках інших міст
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СУМІШ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА "РОЗЧИННЕ МОЛОЧКО ХУМАНА ДЖУНІОР" ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 1 РОКУ І СТАРШЕ
СУМІШ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА "РОЗЧИННЕ МОЛОЧКО ХУМАНА ДЖУНІОР" ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 1 РОКУ І СТАРШЕ
600 г №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від 442,47 грн
в 2 аптеках інших міст
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NUTRILON 3
СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NUTRILON 3
З пребіотиками 800 г (easypack) №1
Нутриція Україна
від 589,95 грн
в 1 аптеці
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СУХА МОЛОЧНА СУМІШ NAN 4
СУХА МОЛОЧНА СУМІШ NAN 4
400 г з 14 місяців №1
Нестле Україна
від 847,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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СУМІШ СУХА "PKU NUTRI 2 ENERGY"
СУМІШ СУХА "PKU NUTRI 2 ENERGY"
Банка 454 г від 1 року №1
SHS International
Немає в наявності
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "ДИТЯЧЕ МОЛОЧКО МАЛИШ ІСТРИНСЬКИЙ 3"
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "ДИТЯЧЕ МОЛОЧКО МАЛИШ ІСТРИНСЬКИЙ 3"
320 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
СУМІШ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА "РОЗЧИННЕ МОЛОЧКО ХУМАНА ДЖУНІОР" ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 1 РОКУ І СТАРШЕ
СУМІШ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА "РОЗЧИННЕ МОЛОЧКО ХУМАНА ДЖУНІОР" ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 1 РОКУ І СТАРШЕ
600 г №4
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
Немає в наявності
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