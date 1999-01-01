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ХУМАНА ЕЛЕКТРОЛІТ - РЕГІДРАТАЦИЙНА СУМІШ
Для дітей від 1 року 6.25 г з бананом №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від
27,79
грн
в 781 аптеці
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ХУМАНА ЕЛЕКТРОЛІТ - РЕГІДРАТАЦИЙНА СУМІШ
Для дітей з народження 6.25 г з фенхелем №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від
27,79
грн
в 773 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА РІДКА ГОТОВА ДО ВЖИВАННЯ PreNAN Д/ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖ ТА НАРОДЖ З НИЗЬКОЮ МАСОЮ ТІЛА ДІТЕЙ З МОМЕНТУ НАРОДЖ
70 мл №1
Нестле Україна
від
71,13
грн
в 35 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА РІДКА ГОТОВА ДО ВЖИВАННЯ NUTRILON ПЕРЕДЧАСНИЙ ДОГЛЯД
70 мл №1
Нутриція Україна
від
67,48
грн
в 5 аптеках
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ХУМАНА 0-ГА ГІПОАЛЕРГЕННА З LC PUFA РІДКА СУМІШ ПОЧАТКОВА ДЛЯ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З МАЛОЮ МАСОЮ ТІЛА ПРИ НАРОДЖ.
90 мл №1
Humana
від
111,47
грн
в 5 аптеках
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ХУМАНА ЕЛЕКТРОЛІТ - РЕГІДРАТАЦИЙНА СУМІШ
6.25 г №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від
34,50
грн
в 1 аптеці інших міст
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ХУМАНА 0-VLB РІДКА ДИТЯЧА СУМІШ ДЛЯ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З ЕКСТРЕМАЛЬНО НИЗЬКОЮ МАСОЮ ТІЛА
90 г №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
Немає в наявності
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Форма випуску
для дітей від 1 року
для дітей з народж.
Пакування
6.25 г
70 мл
90 г
90 мл
Виробник
Humana
Ведара Трейд
НЕМЕЦКОЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
Нестле Україна
Нутриция Украина
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