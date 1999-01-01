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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ "NUTRILON БІЛКОВА ДОБАВКА"
Саше 1 г №50
Нутриція Україна
від
1188,50
грн
в 11 аптеках
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ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ НУТІЛІС КЛІРС
Банка 175 г з 3 років №1
SHS International
від
963,75
грн
в 3 аптеках інших міст
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СУМІШ СУХА "NUTRICIA" NUTRIDRINK POWDER
335 г нейтральний смак №1
Danone
від
522,00
грн
в 2 аптеках
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ПедиаШур Шейк (PediaSure Shake) для дітей від 3 до 10 років
Напій 200 мл зі смаком шоколаду №1
Ебботт Лаб.
від
122,30
грн
в 2 аптеках
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ФКУ НУТРІ 2 ЕНЕРДЖІ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 1 РОКУ ТА СТАРШЕ ХВОРИХ НА ФЕНІЛКЕТОНУРІЮ
454 г №1
SHS International
від
2229,86
грн
в 2 аптеках
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ПедиаШур Шейк (PediaSure Shake) для дітей від 3 до 10 років
Напій 200 мл зі смаком ванілі №1
Ебботт Лаб.
від
122,30
грн
в 1 аптеці
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ФКУ АНАМІКС ДЛЯ ДІТЕЙ д/дітей, хворих на фенілкетонурію з народження до 12 мІс та подальшого год. дітей до 3 років життя
400 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від
1450,14
грн
в 1 аптеці інших міст
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СУМІШ СУХА "PKU NUTRI 2 CONCENTRATED"
500 г №1
SHS International
від
4881,86
грн
в 1 аптеці
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РЕСУРС ПРОТЕЇН (RESOURCE PROTEIN)
200 мл зі смаком абрикосу №4
Нестле Україна
Немає в наявності
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РЕСУРС ПРОТЕЇН (RESOURCE PROTEIN)
200 мл зі смаком лісових ягід №4
Нестле Україна
Немає в наявності
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Ресурс юніор (Resource junior)
200 мл ваніль №4
Нестле Украина
Немає в наявності
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Ресурс юніор (Resource junior)
200 мл полуниця №4
Нестле Украина
Немає в наявності
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ПедіаШур Плюс Файбер (PediaSure Plus Fiber) для дітей від 1 до 10 років
200 мл зі смаком ванілі №1
Ебботт Лаб.
Немає в наявності
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СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "NAN 3 ГІПОАЛЕРГЕННИЙ"
400 г з 12 місяців №1
Нестле Україна
Немає в наявності
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КОМІДА-ФКУ B
Банка 500 г №1
Вітафло Комідамед
Немає в наявності
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ФКУ НУТРІ 2 ЕНЕРДЖІ ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 1 РОКУ ТА СТАРШЕ ХВОРИХ НА ФЕНІЛКЕТОНУРІЮ
454 г №1
SHS International
Немає в наявності
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Vitaflo Comidamed
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