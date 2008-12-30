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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику захворювань передміхурової залози
10.2.

Дієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику захворювань передміхурової залози 10.2. Класифікація

L-007 ліпосомальний стік, 15 мл, № 20; БІОЛІК ФАРМА
L-007 ліпосомальний Стік, 15 мл, № 20 БІОЛІК ФАРМА
В 51 аптеці інших міст
від 694,41 грн
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Nature's Way (Натурес Вей) Ягоди Со Пальмето капсули, флакон, № 100; Quality Supplements and Vitamins, Inc
Nature's Way (Натурес Вей) Ягоди Со Пальмето Капсули, флакон, № 100 Quality Supplements and Vitamins, Inc
В 17 аптеках
від 727,88 грн
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XL-ЗДОРОВ'Я ПРОСТАТІ капсули, 500 мг, № 30; Грінвуд
XL-ЗДОРОВ'Я ПРОСТАТІ Капсули, 500 мг, № 30 Грінвуд
В 7 аптеках
від 146,63 грн
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Авапрост капсули, № 30; Бовіос Фарм
Авапрост Капсули, № 30 Бовіос Фарм
В 211 аптеці
від 372,88 грн
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Аденофіт®-форте капсули, 420 мг, № 60; Нутрімед
Аденофіт®-форте Капсули, 420 мг, № 60 Нутрімед
В 527 аптеках
від 722,24 грн
Ціни в аптеках
Адепрост капсули, № 30; Бовіос Фарм
Адепрост Капсули, № 30 Бовіос Фарм
В 253 аптеках
від 334,00 грн
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Адолікс капсули м'які желатинові, № 30; Ворвартс Фарма
Адолікс Капсули м'які желатинові, № 30 Ворвартс Фарма
В 253 аптеках
від 289,78 грн
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Алфін™ капсули, № 30; Фарм-Квест
Алфін™ Капсули, № 30 Фарм-Квест
В 1 аптеці інших міст
від 262,80 грн
Ціни в інших містах
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 60; Tactus Nutrasciences LLP
Альфапрост Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 60 Tactus Nutrasciences LLP
В 324 аптеках
від 451,16 грн
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Амапрол Комплекс капсули, № 30; Органік Хелс
Амапрол Комплекс Капсули, № 30 Органік Хелс
В 1 аптеці
від 380,40 грн
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Амбовіт капсули, № 60; Фітафарм
Амбовіт Капсули, № 60 Фітафарм
Немає в наявності
Амбовіт краплі для перорального застосування, флакон, 50 мл, № 1; Фітафарм
Амбовіт Краплі для перорального застосування, флакон, 50 мл, № 1 Фітафарм
В 57 аптеках
від 86,42 грн
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БІОФІТОН "ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ'Я" КАПСУЛИ ЖИРОВІ ПРОФІЛАКТИЧНІ капсули, 1,5 г, № 10; Фітоаптека Чистякова
БІОФІТОН "ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ'Я" КАПСУЛИ ЖИРОВІ ПРОФІЛАКТИЧНІ Капсули, 1,5 г, № 10 Фітоаптека Чистякова
В 3 аптеках інших міст
від 316,68 грн
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Валеопрост капсули, № 30; Біхелс
Валеопрост Капсули, № 30 Біхелс
В 161 аптеці
від 175,00 грн
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Верапростан капсули, 350 мг, № 60; Юніверс Фарм
Верапростан Капсули, 350 мг, № 60 Юніверс Фарм
В 33 аптеках
від 423,24 грн
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ВІТАПРОСТ КОМБІ таблетки, № 30; Стада
ВІТАПРОСТ КОМБІ Таблетки, № 30 Стада
В 592 аптеках
від 359,96 грн
Ціни в аптеках
ВІТАПРОСТ КОМБІ таблетки, № 60; Стада
ВІТАПРОСТ КОМБІ Таблетки, № 60 Стада
В 783 аптеках
від 410,84 грн
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Вогер капсули, № 30; Біхелс
Вогер Капсули, № 30 Біхелс
В 461 аптеці
від 345,60 грн
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Вогер капсули, № 60; Біхелс
Вогер Капсули, № 60 Біхелс
В 123 аптеках
від 674,40 грн
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ГЕНТОС ФОРТЕ капсули, № 40; A.R.C.O. - Chemie GmbH
ГЕНТОС ФОРТЕ Капсули, № 40 A.R.C.O. - Chemie GmbH
В 243 аптеках
від 300,41 грн
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