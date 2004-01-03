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Список виробниківББІХЕЛС ТОВ

Виробник: БІХЕЛС ТОВ

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Знайдено: 18 препаратів
Анеза капсули, 300 мг, № 30; Біхелс
Анеза Капсули, 300 мг, № 30 Біхелс
В 356 аптеках
від 398,39 грн
Ціни в аптеках
АРГІС ДУО СВІЧКИ (СУПОЗИТОРІЇ) ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії, 1,4 г, № 10; Біхелс
АРГІС ДУО СВІЧКИ (СУПОЗИТОРІЇ) ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ Супозиторії, 1,4 г, № 10 Біхелс
В 557 аптеках
від 368,17 грн
Ціни в аптеках
АРГІС СВІЧКИ (СУПОЗИТОРІЇ) ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії, 1.4 г, № 10; Біхелс
АРГІС СВІЧКИ (СУПОЗИТОРІЇ) ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ Супозиторії, 1.4 г, № 10 Біхелс
В 6 аптеках інших міст
від 428,00 грн
Ціни в інших містах
Бравол капсули, № 60; Біхелс
Бравол Капсули, № 60 Біхелс
В 35 аптеках
від 291,06 грн
Ціни в аптеках
Валеопрост капсули, № 30; Біхелс
Валеопрост Капсули, № 30 Біхелс
В 157 аптеках
від 175,00 грн
Ціни в аптеках
ВЕРІКСА СВІЧКИ (СУПОЗИТОРІЇ) ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії, 2,4 г, № 10; Біхелс
ВЕРІКСА СВІЧКИ (СУПОЗИТОРІЇ) ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ Супозиторії, 2,4 г, № 10 Біхелс
В 760 аптеках
від 356,00 грн
Ціни в аптеках
Вогер капсули, № 30; Біхелс
Вогер Капсули, № 30 Біхелс
В 464 аптеках
від 345,60 грн
Ціни в аптеках
Вогер капсули, № 60; Біхелс
Вогер Капсули, № 60 Біхелс
В 119 аптеках
від 674,40 грн
Ціни в аптеках
Есбуларді™ капсули, 450 мг, блістер, № 10; Біхелс
Есбуларді™ Капсули, 450 мг, блістер, № 10 Біхелс
В 69 аптеках
від 210,58 грн
Ціни в аптеках
Еупатілекс™ капсули, 300 мг, блістер, № 30; Біхелс
Еупатілекс™ Капсули, 300 мг, блістер, № 30 Біхелс
В 227 аптеках
від 241,50 грн
Ціни в аптеках
Загест капсули, № 30; Біхелс
Загест Капсули, № 30 Біхелс
В 271 аптеці
від 347,75 грн
Ціни в аптеках
Загест капсули, № 60; Біхелс
Загест Капсули, № 60 Біхелс
В 106 аптеках
від 660,91 грн
Ціни в аптеках
Іксіндол капсули, № 30; Біхелс
Іксіндол Капсули, № 30 Біхелс
В 247 аптеках
від 449,29 грн
Ціни в аптеках
Іксіндол капсули, № 60; Біхелс
Іксіндол Капсули, № 60 Біхелс
В 25 аптеках
від 819,65 грн
Ціни в аптеках
Лібера капсули, № 30; Біхелс
Лібера Капсули, № 30 Біхелс
В 918 аптеках
від 333,30 грн
Ціни в аптеках
Лібера капсули, № 90; Біхелс
Лібера Капсули, № 90 Біхелс
В 296 аптеках
від 886,80 грн
Ціни в аптеках
Лібера Форте капсули, № 30; Біхелс
Лібера Форте Капсули, № 30 Біхелс
В 234 аптеках
від 410,40 грн
Ціни в аптеках
Лібера Форте капсули, № 60; Біхелс
Лібера Форте Капсули, № 60 Біхелс
В 102 аптеках
від 647,42 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, оф. 41
+38(044) 592-68-62
www.behealth.com.ua
Знайдено: 18 препаратів
Анеза капсули, 300 мг, № 30; Біхелс
Анеза Капсули, 300 мг, № 30 Біхелс
В 356 аптеках
від 398,39 грн
Ціни в аптеках
АРГІС ДУО СВІЧКИ (СУПОЗИТОРІЇ) ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії, 1,4 г, № 10; Біхелс
АРГІС ДУО СВІЧКИ (СУПОЗИТОРІЇ) ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ Супозиторії, 1,4 г, № 10 Біхелс
В 557 аптеках
від 368,17 грн
Ціни в аптеках
АРГІС СВІЧКИ (СУПОЗИТОРІЇ) ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії, 1.4 г, № 10; Біхелс
АРГІС СВІЧКИ (СУПОЗИТОРІЇ) ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ Супозиторії, 1.4 г, № 10 Біхелс
В 6 аптеках інших міст
від 428,00 грн
Ціни в інших містах
Бравол капсули, № 60; Біхелс
Бравол Капсули, № 60 Біхелс
В 35 аптеках
від 291,06 грн
Ціни в аптеках
Валеопрост капсули, № 30; Біхелс
Валеопрост Капсули, № 30 Біхелс
В 157 аптеках
від 175,00 грн
Ціни в аптеках
ВЕРІКСА СВІЧКИ (СУПОЗИТОРІЇ) ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії, 2,4 г, № 10; Біхелс
ВЕРІКСА СВІЧКИ (СУПОЗИТОРІЇ) ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ Супозиторії, 2,4 г, № 10 Біхелс
В 760 аптеках
від 356,00 грн
Ціни в аптеках
Вогер капсули, № 30; Біхелс
Вогер Капсули, № 30 Біхелс
В 464 аптеках
від 345,60 грн
Ціни в аптеках
Вогер капсули, № 60; Біхелс
Вогер Капсули, № 60 Біхелс
В 119 аптеках
від 674,40 грн
Ціни в аптеках
Есбуларді™ капсули, 450 мг, блістер, № 10; Біхелс
Есбуларді™ Капсули, 450 мг, блістер, № 10 Біхелс
В 69 аптеках
від 210,58 грн
Ціни в аптеках
Еупатілекс™ капсули, 300 мг, блістер, № 30; Біхелс
Еупатілекс™ Капсули, 300 мг, блістер, № 30 Біхелс
В 227 аптеках
від 241,50 грн
Ціни в аптеках
Загест капсули, № 30; Біхелс
Загест Капсули, № 30 Біхелс
В 271 аптеці
від 347,75 грн
Ціни в аптеках
Загест капсули, № 60; Біхелс
Загест Капсули, № 60 Біхелс
В 106 аптеках
від 660,91 грн
Ціни в аптеках
Іксіндол капсули, № 30; Біхелс
Іксіндол Капсули, № 30 Біхелс
В 247 аптеках
від 449,29 грн
Ціни в аптеках
Іксіндол капсули, № 60; Біхелс
Іксіндол Капсули, № 60 Біхелс
В 25 аптеках
від 819,65 грн
Ціни в аптеках
Лібера капсули, № 30; Біхелс
Лібера Капсули, № 30 Біхелс
В 918 аптеках
від 333,30 грн
Ціни в аптеках
Лібера капсули, № 90; Біхелс
Лібера Капсули, № 90 Біхелс
В 296 аптеках
від 886,80 грн
Ціни в аптеках
Лібера Форте капсули, № 30; Біхелс
Лібера Форте Капсули, № 30 Біхелс
В 234 аптеках
від 410,40 грн
Ціни в аптеках
Лібера Форте капсули, № 60; Біхелс
Лібера Форте Капсули, № 60 Біхелс
В 102 аптеках
від 647,42 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції