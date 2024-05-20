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Аденофіт®-форте капсули 420 мг, №60 - Одеса (668526) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
823,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
839,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
903,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: капсули (20)
948,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
946,69
Економія: -170,61 грн
776,08 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
903,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
777,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
863,67
Економія: -87,59 грн
776,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
994,99
Економія: -201,92 грн
793,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
805,70 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
858,01
Економія: -62,51 грн
795,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
871,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
897,87
Економія: -121,79 грн
776,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
839,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
905,36
Економія: -109,30 грн
796,06 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
886,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1), капсули (4)
895,71
Економія: -111,31 грн
784,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (2)
777,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
760,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: капсули (40)
911,00
Економія: -143,64 грн
767,36 грн