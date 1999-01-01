Київ
Дієтичні добавки
07
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів дихання
Дієтичні добавки
07
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів дихання
7.1.
Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання
7.2.
Дієтичні добавки, що містять ефірні олії
7.3.
Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання
7.4.
Дієтичні добавки для зниження ризику розвитку бронхоспастичних станів
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Бронхалик
Льодяники 2,85 г блістер №20
Фармак
від
195,25
грн
в 981 аптеці
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Петруша
Капсули №10
Київський вітамінний завод
від
48,84
грн
в 925 аптеках
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Дефлю™
Порошок для орального розчину саше №8
Дельта Медікел
від
156,80
грн
в 923 аптеках
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Фіорда®
Пастилки смоктальні зі смаком чорної смородини №30
ЗАТ "Ліктрави"
від
227,94
грн
в 877 аптеках
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Бактобліс
Таблетки 950 мг №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від
367,99
грн
в 845 аптеках
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Синудафен
Капсули тверді №30
Фармак
від
250,00
грн
в 829 аптеках
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Юджіка
Льодяники пакет №15
Корпорація Бібіка
від
73,86
грн
в 823 аптеках
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ФІОРДА® ЮНІОР
Пастилки смоктальні зі смаком малини №15
ЗАТ "Ліктрави"
від
129,39
грн
в 815 аптеках
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НАЗІРУС СИНУС
Капсули 370 мг №30
ЗАТ "Ліктрави"
від
198,18
грн
в 812 аптеках
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ПОДОРОЖНИК ПЛЮС СИРОП ТРАВ'ЯНИЙ
Флакон 200 мл з мірним стаканчиком №1
Ключі Здоров'я
від
98,00
грн
в 807 аптеках інших міст
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Фіорда® Вокаль
Пастилки смоктальні зі смаком лісових ягід №30
ЗАТ "Ліктрави"
від
248,18
грн
в 767 аптеках
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НАЗІРУС СИНУС
Сироп 100 мл зі смаком малини №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
199,27
грн
в 761 аптеці
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Какао олія "Dr.Oil"
Стік 15 г №5
Парфумерно-косметична компанія ДНД
від
134,10
грн
в 755 аптеках
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НАЗІРУС СИНУС
Порошок для орального розчину саше 5 г №10
ЗАТ "Ліктрави"
від
169,20
грн
в 728 аптеках
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Дефлю™
Сироп флакон 100 мл №1
Дельта Медікел
від
154,39
грн
в 727 аптеках
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Ісландіка™ пастилки з ісландським мохом та вітаміном C
Пастилки №30
Вітаміни
від
188,10
грн
в 714 аптеках
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Орасепт® Гербал Кідс
Льодяники зі смаком малини №8
ЕВА
від
143,15
грн
в 706 аптеках
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Хепілор
Льодяники зі смаком чорної смородини №16
Фармак
від
123,90
грн
в 690 аптеках
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Бріомосс
Пастилки з підсолоджувачем №24
Global Pharma CM
від
115,93
грн
в 684 аптеках
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БРОНХО ВЕДА ТРАВ'ЯНІ ЛЬОДЯННИКИ ЗІ СМАКОМ ЛИМОНУ
Льодяники №24
Euro Lifecare
від
166,50
грн
в 675 аптеках
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Форма випуску
"Чисті легені"
Bronchoherba
бальзам
вушні
вушні "м"
гель
гран.
екстракт
екстракт рідк.
еліксир
збір
капс.
капс. желат.
капс. желат. тверд.
капс. м'які
капс. тверд.
квітки
комбі-уп.
кора
крап.
крап. д/внутр. застос.
крап. орал.
листя
льодяник
льодяники
льодяники без цукру
льодяники д/смоктання
льодяники з цукром
льодяники зі смаком апельсину
льодяники зі смаком лимона
льодяники м'ята-евкаліпт
льодяники мед-лимон
льодяники мед-імбир
льодяники чорна смородина
напій для дітей
олія
пастил. смородиновим смаком
пастилки
пастилки смоктальні
пор.
пор. д/орал. заст.
пор. д/оральн. р-ну
пор. д/п р-ну д/перор. застос.
р-н
рідина
саше
сироп
сироп д/дітей
спрей
спрей д/горла
спрей д/ротов. порожн.
спрей назал.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. д/розсмокт., апельсин
табл. д/розсмоктування
табл. д/розсмоктування, какао
табл. жув.
табл. шип.
трава
фіточай
цукерки
чай
№ 1 "Бронхіальний"
№ 14
№ 25
№ 30
№ 33
№ 47
№ 5
№ 58
№ 74
№1
№14
№19
№20
№5
№6
№7
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Дозування
0.3 г
0.4 г
0.5 г
0.7 г
0.8 г
0.25 г
0.85 г
1 г
1.5 г
1.25 г
2 г
2.5 г
2.25 г
2.85 г
3.5 г
4 г
9 г
12.5 мг
14 г
20 мг
25 мг
40 мг
65 мг
80 мг
200 мг
250 мг
260 мг
300 мг
370 мг
400 мг
434 мг
460 мг
500 мг
520 мг
580 мг
600 мг
640 мг
800 мг
950 мг
1000 мг
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Пакування
0.5 г
1.5 г
2 г
2.5 г
3 г
8 г
10 г
15 г
15 мл
20 г
20 мл
25 г
30 г
30 мл
35 г
40 г
50 г
50 мл
60 г
75 г
80 г
100 г
100 мл
115 мл
120 мл
125 мл
150 мл
200 мл
250 мл
банка
банка 2.5 г
банка п/е
банка пластик.
без цукру
блістер
блістер 2.5 г
для дітей 100 мл
зі смаком лимону
конверт
контейнер
контейнер пластик.
контурн. чарунк. уп.
пакет
пакет 1 г
пакет 25 г
пакет 40 г
пакет полімер.
пакет-саше
пакет-саше 7.5 мл
пакет-саше 15 мл
пакетик
пакетик 4 г
пакетик 9.12 г
пакетик-саше
пачка
пачка 25 г
пачка 40 г
пачка 50 г
пачка 75 г
пачка 100 г
пенал
пляшка 100 мл
пляшка 150 мл
пляшка 200 мл
пляшка полімерн. 250 г
саше
саше 1.5 г
саше 2 г
саше 3 г
саше 4.5 г
саше 4.8 г
саше 5 г
саше 6 г
саше 14 г
стаканчик полімер. 15 г
стік 5 мл
стік 10 г
стік 10 мл
стік 15 г
стік 15 мл
туба
фл. 20 мл
фл. 25 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 100 г
фл. 100 мл
фл. 115 мл
фл. 120 мл
фл. 125 мл
фл. 150 мл
фл. 200 мл
фл. з дозатором 30 мл
фл. з мірн. ложкою 100 мл
фл. з пробкою-крапельницею 100 мл
фл. полімер. 100 мл
фл. скляний 200 мл
фл. у пачці 200 мл
фільтр-пакет
фільтр-пакет 1.5 г
фільтр-пакет 2 г
фільтр-пакет 4 г
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Кількість штук в упаковці
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2
3
5
6
8
10
12
15
16
18
20
21
24
25
27
30
36
40
50
60
80
90
100
120
150
200
250
300
400
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Виробник
AD SMART LLC
ANSA Herbs & Foods
AU-THONGSAMUNPAI2
Aflofarm Farmacja Polska
Alpen Pharma AG
Ananta Medicare
Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Biohealth International
Charak Pharma
Costcon Helathcare LLP
Country Life
Delta Medical Promotions AG
Domaco
ESENSA d.o.o.
Egon Hirsch
Euro Lifecare
Fito Pharma
FreiCare Swiss
G.Pohl Boskamp GmbH & Co. KG.
Gelingchem
Gelnova Laboratories India Private Limited
Global Pharma CM
Herbion Pakistan
Hevert Arzneimittel
I.D.C. Holding, a.s.
Immense Healthcare
Indian Herbs Specialites
Ineldea
Innovative Pharma Baltics
Link Natural Products
Lotos Pharma
Lozen Pharma
MANUFACTURER UAB ACORUS CALAMUS
MEGA LIFESCIENCES
Maspex-GMW Sp.zo.o.
Mehta Herbals
Meksmar Natural & Healthy Products
Multani
Novator Pharma
Organosyn Life Sciences
Pharmanova
Phytopharm Klenka
Plethico Laboratories Pvt. Ltd.
Polpharma
Prason food
Prince Supplico
Quality Supplements and Vitamins, Inc
Rubia Idustries
S.C. AMNIOCEN SRL
Santia Elzbieta Swidurska-Zagorska
Senyong (Xiamen) Biological Technology
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical
Solepharm
Stella Nutrition
Swiss Energy Pharma
Vardhman Healthcare
Vita Sun
Zandra Lifesciences
Євро Лайфкер
ІЛАН ФАРМ
Іріс Фарм
АМС ФАРМ
Актілайф Нутрішн
Аметрин ФК
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека 283
Аптека Гаевского
Аптека Гаєвського
Астарта
Астрафарм
БЗ-Фарм
Беркана +
Беркана Плюс
БиоЛеки
Биолайт
Биостимулятор
Біохелс Інтернешнл
ВАЛАРТИН ФАРМА
ВИТАМ ХЕЛСКЕР ЮКРЕЙН
Вертекс
Вест-Дейл
Веста
Витамины
Віола
Галафарм
Георг Биосистемы
Георг Біосистеми
Голден-Фарм
Горло Д.В.
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
ДАНІКА
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВЬЯ
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
Даника Первая Украинская Пчеловодческая Компания
Дельта Медикел Промоушнз
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Дон
Др. Мюллер
ЕВА
Ева Кротишон
Евро Плюс
Ейм
Екватор
Екооил
Екопродукт
Екосвіт Ойл
Еліт-фарм
ЗАО "Лектравы"
ЗАТ "Ліктрави"
Завод витаминный Харьковский
Завод вітамінний Харківський
Завод медпрепаратів експериментальний ІБОНХ
Здравофарм
Иви Хербалс
Илан Фарм
Иннео Фарм
Ирис Фарм
КУРИЙ МАРИЯ СТЕПАНОВНА ФЛП
Кальканеус
Карпов М.Ю.
Киевмедпрепарат
Київмедпрепарат
Київський вітамінний завод
Ключи Здоровья
Ключі Здоров'я
Компания "Дана, Я"
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Конарк Інтелмед
Конарк Аюрведа
Конарк Интелмед
Конюхов В.О.
Корпорація Бібіка
Корпорація Здоров'я
Красная звезда
Красота и Здоровье
Красота та Здоров'я
Лекраст
Лозен Фарма
Лубнифарм
Лубныфарм
МСК-МЕД
Максо Лаб.
Марина
Меркурий КФ
Мехта Хербалс
Мови Хелс
Нанофармация
Натурварен
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Нутра Мануфектурінг
ОЛМА ФАРМ ООО
ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
ПП Чарлі
Парфумерно-косметична компанія ДНД
Перлина полісся
Польський Лек
Польфарма
Портавик Мед-Фарм
Праго Хелскер
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Прядка Р.О.
Сарепта
Світ Фіто
Селезнева Л.В.
Синерджи Фарм Груп
Софарма
Сперко Украина
Стелла Нутришн Сп. з.о.о.
Сіріус-95
ТАЙПАН-ФАРМ ООО
ТД Юнион Трейд
ТОВ "Тернофарм"
Товариство з обмеженою відповідальністю «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
Фабрика кондитерська Меркурій
Фарм Райз
Фарма Черкас
Фармак
Фармаком
Фармис ЛТД
Фармпартнер Лтд
Фармснаб
Фарміс ЛТД
Фитобиотехнологии
Фитолик
Фитопродукт
Фитофарм
Формула Фарм
Форсаж Плюс
Фортекс Нутрасютикалс
Фіто Світ
Фітобіотехнології
Фітолік
Фітосвіт ЛТД
Фітофарм
Харківська ФФ
Червона зірка
Эйм
Экомед
Экооил
Экопродукт
Экосвит Ойл
ЮА-ФАРМ
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