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Дієтичні добавки
07

Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів дихання

Дієтичні добавки

07Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів дихання

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Бронхалик
Бронхалик
Льодяники 2,85 г блістер №20
Фармак
від 195,25 грн
в 981 аптеці
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Петруша
Петруша
Капсули №10
Київський вітамінний завод
від 48,84 грн
в 925 аптеках
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Дефлю™
Дефлю™
Порошок для орального розчину саше №8
Дельта Медікел
від 156,80 грн
в 923 аптеках
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Фіорда®
Фіорда®
Пастилки смоктальні зі смаком чорної смородини №30
ЗАТ "Ліктрави"
від 227,94 грн
в 877 аптеках
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Бактобліс
Бактобліс
Таблетки 950 мг №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 367,99 грн
в 845 аптеках
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Синудафен
Синудафен
Капсули тверді №30
Фармак
від 250,00 грн
в 829 аптеках
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Юджіка
Юджіка
Льодяники пакет №15
Корпорація Бібіка
від 73,86 грн
в 823 аптеках
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ФІОРДА® ЮНІОР
ФІОРДА® ЮНІОР
Пастилки смоктальні зі смаком малини №15
ЗАТ "Ліктрави"
від 129,39 грн
в 815 аптеках
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НАЗІРУС СИНУС
НАЗІРУС СИНУС
Капсули 370 мг №30
ЗАТ "Ліктрави"
від 198,18 грн
в 812 аптеках
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ПОДОРОЖНИК ПЛЮС СИРОП ТРАВ'ЯНИЙ
ПОДОРОЖНИК ПЛЮС СИРОП ТРАВ'ЯНИЙ
Флакон 200 мл з мірним стаканчиком №1
Ключі Здоров'я
від 98,00 грн
в 807 аптеках інших міст
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Фіорда® Вокаль
Фіорда® Вокаль
Пастилки смоктальні зі смаком лісових ягід №30
ЗАТ "Ліктрави"
від 248,18 грн
в 767 аптеках
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НАЗІРУС СИНУС
НАЗІРУС СИНУС
Сироп 100 мл зі смаком малини №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 199,27 грн
в 761 аптеці
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Какао олія "Dr.Oil"
Какао олія "Dr.Oil"
Стік 15 г №5
Парфумерно-косметична компанія ДНД
від 134,10 грн
в 755 аптеках
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НАЗІРУС СИНУС
НАЗІРУС СИНУС
Порошок для орального розчину саше 5 г №10
ЗАТ "Ліктрави"
від 169,20 грн
в 728 аптеках
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Дефлю™
Дефлю™
Сироп флакон 100 мл №1
Дельта Медікел
від 154,39 грн
в 727 аптеках
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Ісландіка™ пастилки з ісландським мохом та вітаміном C
Ісландіка™ пастилки з ісландським мохом та вітаміном C
Пастилки №30
Вітаміни
від 188,10 грн
в 714 аптеках
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Орасепт® Гербал Кідс
Орасепт® Гербал Кідс
Льодяники зі смаком малини №8
ЕВА
від 143,15 грн
в 706 аптеках
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Хепілор
Хепілор
Льодяники зі смаком чорної смородини №16
Фармак
від 123,90 грн
в 690 аптеках
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Бріомосс
Бріомосс
Пастилки з підсолоджувачем №24
Global Pharma CM
від 115,93 грн
в 684 аптеках
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БРОНХО ВЕДА ТРАВ'ЯНІ ЛЬОДЯННИКИ ЗІ СМАКОМ ЛИМОНУ
БРОНХО ВЕДА ТРАВ'ЯНІ ЛЬОДЯННИКИ ЗІ СМАКОМ ЛИМОНУ
Льодяники №24
Euro Lifecare
від 166,50 грн
в 675 аптеках
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