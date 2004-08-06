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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки для зниження ризику розвитку бронхоспастичних станів
7.4.

Дієтичні добавки для зниження ризику розвитку бронхоспастичних станів 7.4. Класифікація

Бронховід сироп, 100 мл, № 1; Indian Herbs Specialites
Бронховід Сироп, 100 мл, № 1 Indian Herbs Specialites
В 3 аптеках
від 78,95 грн
Ціни в аптеках
ЕУФІЛІН-ФАРМ капсули, 0,4 г, № 30; Фармаком
ЕУФІЛІН-ФАРМ Капсули, 0,4 г, № 30 Фармаком
В 560 аптеках
від 32,28 грн
Ціни в аптеках
ЕУФІЛІН-ФАРМ капсули, 0,4 г, № 80; Здоров'я ФК
ЕУФІЛІН-ФАРМ Капсули, 0,4 г, № 80 Здоров'я ФК
Немає в наявності
ЕУФІЛІН-ФАРМ таблетки, 0,25 г, № 40; Здоров'я ФК
ЕУФІЛІН-ФАРМ Таблетки, 0,25 г, № 40 Здоров'я ФК
В 175 аптеках
від 21,39 грн
Ціни в аптеках
ЕУФІЛІН-ФАРМ таблетки, 0,25 г, № 80; Здоров'я ФК
ЕУФІЛІН-ФАРМ Таблетки, 0,25 г, № 80 Здоров'я ФК
В 517 аптеках
від 28,30 грн
Ціни в аптеках
ФІТОЧАЙ тм BAUM PHARM №5, фільтр-пакет, 1.5 г, "фіто бронхолітичний", "фіто бронхолітичний", № 20; undefined
ФІТОЧАЙ тм BAUM PHARM №5, фільтр-пакет, 1.5 г, "фіто бронхолітичний", "фіто бронхолітичний", № 20
В 120 аптеках
від 69,00 грн
Ціни в аптеках