Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки для зниження ризику розвитку бронхоспастичних станів 7.4. Дієтичні добавки для зниження ризику розвитку бронхоспастичних станів 7.4. Класифікація Класифікація дієтичних добавок Плитка Список Бронховід Сироп, 100 мл, № 1 Indian Herbs Specialites В 3 аптеках від 78,95 грн Ціни в аптеках ЕУФІЛІН-ФАРМ Капсули, 0,4 г, № 30 Фармаком В 560 аптеках від 32,28 грн Ціни в аптеках ЕУФІЛІН-ФАРМ Капсули, 0,4 г, № 80 Здоров'я ФК Немає в наявності Ціни в аптеках ЕУФІЛІН-ФАРМ Таблетки, 0,25 г, № 40 Здоров'я ФК В 175 аптеках від 21,39 грн Ціни в аптеках ЕУФІЛІН-ФАРМ Таблетки, 0,25 г, № 80 Здоров'я ФК В 517 аптеках від 28,30 грн Ціни в аптеках ФІТОЧАЙ тм BAUM PHARM №5, фільтр-пакет, 1.5 г, "фіто бронхолітичний", "фіто бронхолітичний", № 20 В 120 аптеках від 69,00 грн Ціни в аптеках