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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що містять ефірні олії
7.2.

Дієтичні добавки, що містять ефірні олії 7.2. Класифікація

Ангифіліпт таблетки, контурна чарункова упаковка, № 20; Здравофарм
Ангифіліпт Таблетки, контурна чарункова упаковка, № 20 Здравофарм
В 6 аптеках інших міст
від 53,20 грн
Ціни в інших містах
АФЛУБІН АЕРОСЕПТ пастилки, № 30; Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
АФЛУБІН АЕРОСЕПТ Пастилки, № 30 Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
В 11 аптеках
від 267,90 грн
Ціни в аптеках
Олефар флакон, 20 мл, № 1; Solepharm
Олефар Флакон, 20 мл, № 1 Solepharm
В 190 аптеках
від 146,88 грн
Ціни в аптеках
Петруша капсули, № 3; Київський вітамінний завод
Петруша Капсули, № 3 Київський вітамінний завод
В 3 аптеках
від 12,24 грн
Ціни в аптеках
Петруша капсули, № 10; Київський вітамінний завод
Петруша Капсули, № 10 Київський вітамінний завод
В 1136 аптеках
від 40,51 грн
Ціни в аптеках
Петруша капсули, № 36; Київський вітамінний завод
Петруша Капсули, № 36 Київський вітамінний завод
В 12 аптеках
від 126,18 грн
Ціни в аптеках
Фіточай "Prano" листя, 50 г, шавлія, шавлія, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Фіточай "Prano" Листя, 50 г, шавлія, шавлія, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
Немає в наявності
Фіточай "Prano" фіточай, 50 г, чебрець, чебрець, № 1; undefined
Фіточай "Prano" Фіточай, 50 г, чебрець, чебрець, № 1
Немає в наявності