Київ
Парамагнітні контрастні засоби
V08C A01
Кислота гадопентетова
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V08
КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08C
КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЯМР-ТОМОГРАФІЇ
V08C A
Парамагнітні контрастні засоби
V08C A01
Кислота гадопентетова
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Томовіст®
Розчин для ін'єкцій 469 мг/мл флакон 5 мл №1
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Томовіст®
Розчин для ін'єкцій 469 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Томовіст®
Розчин для ін'єкцій 469 мг/мл флакон 15 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Томовіст®
Розчин для ін'єкцій 469 мг/мл флакон 20 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Томовіст®
Розчин для ін'єкцій 469 мг/мл флакон 30 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Томовіст®
Розчин для ін'єкцій 469 мг/мл флакон 100 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Дозування
0.5 ммоль/мл
469 мг/мл
Пакування
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 20 мл
фл. 30 мл
фл. 100 мл
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Виробник
Bayer Pharma
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