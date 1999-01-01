Київ
Парамагнітні контрастні засоби
V08C A01

Кислота гадопентетова

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V08КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08CКОНТРАСТНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЯМР-ТОМОГРАФІЇ
V08C AПарамагнітні контрастні засоби
V08C A01Кислота гадопентетова
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Томовіст®
Томовіст®
Розчин для ін'єкцій 469 мг/мл флакон 5 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Томовіст®
Томовіст®
Розчин для ін'єкцій 469 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Томовіст®
Томовіст®
Розчин для ін'єкцій 469 мг/мл флакон 15 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Томовіст®
Томовіст®
Розчин для ін'єкцій 469 мг/мл флакон 20 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Томовіст®
Томовіст®
Розчин для ін'єкцій 469 мг/мл флакон 30 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Томовіст®
Томовіст®
Розчин для ін'єкцій 469 мг/мл флакон 100 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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