Київ
КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08C

КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЯМР-ТОМОГРАФІЇ

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V08КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08CКОНТРАСТНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЯМР-ТОМОГРАФІЇ
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Дотавіст
Дотавіст
Розчин для ін'єкцій 279,32 мг/мл флакон у пачці 20 мл №1
Фармак
від 722,49 грн
в 307 аптеках
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Гадовіст 1,0
Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл шприц скляний 10 мл №5
Байєр
від 3924,71 грн
в 295 аптеках
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Примовіст
Примовіст
Розчин для ін'єкцій 0,25 ммоль/мл шприц скляний 10 мл №1
Байєр
від 3307,89 грн
в 286 аптеках
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Гадовіст 1,0
Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл флакон скляний 15 мл №1
Байєр
від 836,20 грн
в 285 аптеках
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Дотавіст
Дотавіст
Розчин для ін'єкцій 279,32 мг/мл флакон у пачці 15 мл №1
Фармак
від 556,89 грн
в 57 аптеках
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Гадовіст 1,0
Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл флакон скляний 7.5 мл №1
Байєр
від 731,33 грн
в 19 аптеках
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Дотавіст
Дотавіст
Розчин для ін'єкцій 279,32 мг/мл флакон у пачці 10 мл №1
Фармак
від 423,60 грн
в 17 аптеках
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Дотавіст
Дотавіст
Розчин для ін'єкцій 279,32 мг/мл флакон у пачці 5 мл №1
Фармак
від 198,13 грн
в 8 аптеках інших міст
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Гадолерій®
Гадолерій®
Розчин для ін'єкцій 604,72 мг/мл флакон 7.5 мл №1
Фармак
від 708,80 грн
в 2 аптеках інших міст
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Гадолерій®
Гадолерій®
Розчин для ін'єкцій 604,72 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 896,10 грн
в 1 аптеці інших міст
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Гадовіст 1,0
Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл шприц скляний 7.5 мл №5
Байєр
Немає в наявності
Мультіханс
Мультіханс
Розчин для ін'єкцій 529 мг/мл флакон 10 мл №1
Дельта Медікел
Немає в наявності
Мультіханс
Мультіханс
Розчин для ін'єкцій 529 мг/мл флакон 15 мл №1
Дельта Медікел
Немає в наявності
Мультіханс
Мультіханс
Розчин для ін'єкцій 529 мг/мл флакон 20 мл №1
Бракко Імеджінг
Немає в наявності
Дотавіст
Дотавіст
Розчин для ін'єкцій 279,32 мг/мл флакон у пачці 100 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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