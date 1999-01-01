Київ
КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЯМР-ТОМОГРАФІЇ
V08C A
Парамагнітні контрастні засоби
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V08
КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08C
КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЯМР-ТОМОГРАФІЇ
V08C A
Парамагнітні контрастні засоби
V08C A01
Кислота гадопентетова
V08C A02
Кислота гадотерова
V08C A03
Гадодіамід
V08C A08
Гадобенова кислота
V08C A09
Гадобутрол
V08C A10
Кислота гадоксетова
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Дотавіст
Розчин для ін'єкцій 279,32 мг/мл флакон у пачці 20 мл №1
Фармак
від
722,49
грн
в 307 аптеках
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Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл шприц скляний 10 мл №5
Байєр
від
3924,71
грн
в 295 аптеках
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Примовіст
Розчин для ін'єкцій 0,25 ммоль/мл шприц скляний 10 мл №1
Байєр
від
3307,89
грн
в 286 аптеках
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Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл флакон скляний 15 мл №1
Байєр
від
836,20
грн
в 285 аптеках
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Дотавіст
Розчин для ін'єкцій 279,32 мг/мл флакон у пачці 15 мл №1
Фармак
від
556,89
грн
в 57 аптеках
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Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл флакон скляний 7.5 мл №1
Байєр
від
731,33
грн
в 19 аптеках
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Дотавіст
Розчин для ін'єкцій 279,32 мг/мл флакон у пачці 10 мл №1
Фармак
від
423,60
грн
в 17 аптеках
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Дотавіст
Розчин для ін'єкцій 279,32 мг/мл флакон у пачці 5 мл №1
Фармак
від
198,13
грн
в 8 аптеках інших міст
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Гадолерій®
Розчин для ін'єкцій 604,72 мг/мл флакон 7.5 мл №1
Фармак
від
708,80
грн
в 2 аптеках інших міст
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Гадолерій®
Розчин для ін'єкцій 604,72 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від
896,10
грн
в 1 аптеці інших міст
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Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл шприц скляний 7.5 мл №5
Байєр
Немає в наявності
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Мультіханс
Розчин для ін'єкцій 529 мг/мл флакон 10 мл №1
Дельта Медікел
Немає в наявності
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Мультіханс
Розчин для ін'єкцій 529 мг/мл флакон 15 мл №1
Дельта Медікел
Немає в наявності
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Мультіханс
Розчин для ін'єкцій 529 мг/мл флакон 20 мл №1
Бракко Імеджінг
Немає в наявності
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Дотавіст
Розчин для ін'єкцій 279,32 мг/мл флакон у пачці 100 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Дозування
0.5 ммоль/мл
0.25 ммоль/мл
1 ммоль/мл
279.32 мг/мл
469 мг/мл
529 мг/мл
604.72 мг/мл
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фл. 10 мл
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фл. 20 мл
фл. 30 мл
фл. 100 мл
фл. скляний 7.5 мл
фл. скляний 15 мл
фл. у пачці 5 мл
фл. у пачці 10 мл
фл. у пачці 15 мл
фл. у пачці 20 мл
фл. у пачці 100 мл
шприц скляний 5 мл
шприц скляний 7.5 мл
шприц скляний 10 мл
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