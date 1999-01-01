Київ
Парамагнітні контрастні засоби
V08C A09
Гадобутрол
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V08
КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08C
КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЯМР-ТОМОГРАФІЇ
V08C A
Парамагнітні контрастні засоби
V08C A09
Гадобутрол
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Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл шприц скляний 10 мл №5
Байєр
від
3924,71
грн
в 295 аптеках
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Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл флакон скляний 15 мл №1
Байєр
від
836,20
грн
в 285 аптеках
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Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл флакон скляний 7.5 мл №1
Байєр
від
731,33
грн
в 19 аптеках
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Гадолерій®
Розчин для ін'єкцій 604,72 мг/мл флакон 7.5 мл №1
Фармак
від
708,80
грн
в 2 аптеках інших міст
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Гадолерій®
Розчин для ін'єкцій 604,72 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від
896,10
грн
в 1 аптеці інших міст
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Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл шприц скляний 5 мл №5
Байєр
Немає в наявності
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Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл шприц скляний 7.5 мл №5
Байєр
Немає в наявності
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Дозування
1 ммоль/мл
604.72 мг/мл
Пакування
фл. 7.5 мл
фл. 10 мл
фл. скляний 7.5 мл
фл. скляний 15 мл
шприц скляний 5 мл
шприц скляний 7.5 мл
шприц скляний 10 мл
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Виробник
Байєр
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