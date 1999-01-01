Київ
Парамагнітні контрастні засоби
V08C A09

Гадобутрол

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V08КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08CКОНТРАСТНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЯМР-ТОМОГРАФІЇ
V08C AПарамагнітні контрастні засоби
V08C A09Гадобутрол
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Гадовіст 1,0
Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл шприц скляний 10 мл №5
Байєр
від 3924,71 грн
в 295 аптеках
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Гадовіст 1,0
Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл флакон скляний 15 мл №1
Байєр
від 836,20 грн
в 285 аптеках
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Гадовіст 1,0
Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл флакон скляний 7.5 мл №1
Байєр
від 731,33 грн
в 19 аптеках
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Гадолерій®
Гадолерій®
Розчин для ін'єкцій 604,72 мг/мл флакон 7.5 мл №1
Фармак
від 708,80 грн
в 2 аптеках інших міст
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Гадолерій®
Гадолерій®
Розчин для ін'єкцій 604,72 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 896,10 грн
в 1 аптеці інших міст
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Гадовіст 1,0
Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл шприц скляний 5 мл №5
Байєр
Немає в наявності
Гадовіст 1,0
Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл шприц скляний 7.5 мл №5
Байєр
Немає в наявності
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