Київ
КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08A

ЙОДОВМІСНІ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V08КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08AЙОДОВМІСНІ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
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Тріомбраст®
Тріомбраст®
Розчин для ін'єкцій 76 % ампула 20 мл в пачці №5
Фармак
від 703,45 грн
в 465 аптеках
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Томогексол®
Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 100 мл №1
Фармак
від 1077,49 грн
в 350 аптеках
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Томогексол®
Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 50 мл №1
Фармак
від 346,51 грн
в 309 аптеках
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Ультравіст 370
Ультравіст 370
Розчин для ін'єкцій та інфузій 370 мг/мл флакон 100 мл №1
Байєр
від 866,95 грн
в 299 аптеках
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Ультравіст 370
Ультравіст 370
Розчин для ін'єкцій та інфузій 370 мг/мл флакон 500 мл №8
Байєр
від 34089,10 грн
в 284 аптеках
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Томогексол®
Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 20 мл №1
Фармак
від 277,30 грн
в 283 аптеках
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Томогексол®
Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 300 мг йоду/мл флакон 100 мл №1
Фармак
від 682,66 грн
в 6 аптеках
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Юніпак®
Юніпак®
Розчин для ін'єкцій 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 667,25 грн
в 5 аптеках
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Тразограф® 76%
Тразограф® 76%
Розчин для ін'єкцій 76 % ампула 20 мл №5
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 721,58 грн
в 3 аптеках
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Памідол
Памідол
Розчин для ін'єкцій 370 мг йоду/мл флакон 50 мл №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 499,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Томогексол®
Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 500 мл №1
Фармак
від 5720,26 грн
в 1 аптеці
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Томогексол®
Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 300 мг йоду/мл флакон 50 мл №1
Фармак
від 396,39 грн
в 1 аптеці інших міст
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Йогексол-Віста
Йогексол-Віста
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 100 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Омніпак
Омніпак
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 200 мл №10
ДжиІ Хелскеа
Немає в наявності
Памідол
Памідол
Розчин для ін'єкцій 370 мг йоду/мл флакон 100 мл №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Немає в наявності
Томогексол®
Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 300 мг йоду/мл флакон 20 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Омніпак
Омніпак
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 100 мл №10
ДжиІ Хелскеа
Немає в наявності
Омніпак
Омніпак
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 50 мл №10
ДжиІ Хелскеа
Немає в наявності
Діаскан
Діаскан
Розчин для ін'єкцій 370 мг/мл флакон 50 мл №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
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