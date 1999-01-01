Київ
КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08A
ЙОДОВМІСНІ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V08
КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08A
ЙОДОВМІСНІ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08A A
Водорозчинні високоосмолярні нефротропні рентгеноконтрастні засоби
V08A B
Водорозчинні низькоосмолярні нефротропні рентгеноконтрастні засоби
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Тріомбраст®
Розчин для ін'єкцій 76 % ампула 20 мл в пачці №5
Фармак
від
703,45
грн
в 465 аптеках
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Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 100 мл №1
Фармак
від
1077,49
грн
в 350 аптеках
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Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 50 мл №1
Фармак
від
346,51
грн
в 309 аптеках
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Ультравіст 370
Розчин для ін'єкцій та інфузій 370 мг/мл флакон 100 мл №1
Байєр
від
866,95
грн
в 299 аптеках
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Ультравіст 370
Розчин для ін'єкцій та інфузій 370 мг/мл флакон 500 мл №8
Байєр
від
34089,10
грн
в 284 аптеках
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Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 20 мл №1
Фармак
від
277,30
грн
в 283 аптеках
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Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 300 мг йоду/мл флакон 100 мл №1
Фармак
від
682,66
грн
в 6 аптеках
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Юніпак®
Розчин для ін'єкцій 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
667,25
грн
в 5 аптеках
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Тразограф® 76%
Розчин для ін'єкцій 76 % ампула 20 мл №5
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
721,58
грн
в 3 аптеках
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Памідол
Розчин для ін'єкцій 370 мг йоду/мл флакон 50 мл №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
499,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 500 мл №1
Фармак
від
5720,26
грн
в 1 аптеці
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Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 300 мг йоду/мл флакон 50 мл №1
Фармак
від
396,39
грн
в 1 аптеці інших міст
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Йогексол-Віста
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 100 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Омніпак
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 200 мл №10
ДжиІ Хелскеа
Немає в наявності
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Памідол
Розчин для ін'єкцій 370 мг йоду/мл флакон 100 мл №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Немає в наявності
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Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 300 мг йоду/мл флакон 20 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Омніпак
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 100 мл №10
ДжиІ Хелскеа
Немає в наявності
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Омніпак
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 50 мл №10
ДжиІ Хелскеа
Немає в наявності
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Діаскан
Розчин для ін'єкцій 370 мг/мл флакон 50 мл №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
р-н д/ін. та інф.
Дозування
60 %
76 %
300 мг йоду/мл
300 мг/мл
350 мг йоду/мл
350 мг/мл
370 мг йоду/мл
370 мг/мл
816.5 мг/мл
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Пакування
амп. 20 мл
пляшка 50 мл
пляшка 100 мл
пляшка 200 мл
пляшка 500 мл
фл. 20 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. 500 мл
фл. п/п 20 мл
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Виробник
Bayer Pharma
Bracco Imaging
M. Biotech Ltd.
Tакеда
Байєр
ДжиІ Хелскеа
Містрал Кепітал Менеджмент
Фармак
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
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