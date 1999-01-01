Київ
Інші лікарські препарати
V03A X10**

Інші препарати

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V03ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03AВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A XІнші лікарські препарати
V03A X10**Інші препарати
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Ітірес спаг. Пека
Ітірес спаг. Пека
Краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
від 378,00 грн
в 2 аптеках
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Інфрагіл спаг. Пєка
Інфрагіл спаг. Пєка
Краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
Немає в наявності
Санувіс таблетки
Санувіс таблетки
Таблетки блістер №80
Санум-Кельбек
Немає в наявності
Формасан краплі
Формасан краплі
Краплі для перорального застосування флакон з крапельницею 100 мл №1
Санум-Кельбек
Немає в наявності
Цитрокель таблетки
Цитрокель таблетки
Таблетки блістер №80
Санум-Кельбек
Немає в наявності
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