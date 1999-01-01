Київ
Інші лікарські препарати
V03A X10**
Інші препарати
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V03
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A X
Інші лікарські препарати
V03A X10**
Інші препарати
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Ітірес спаг. Пека
Краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
від
378,00
грн
в 2 аптеках
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Інфрагіл спаг. Пєка
Краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
Немає в наявності
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Санувіс таблетки
Таблетки блістер №80
Санум-Кельбек
Немає в наявності
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Формасан краплі
Краплі для перорального застосування флакон з крапельницею 100 мл №1
Санум-Кельбек
Немає в наявності
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Цитрокель таблетки
Таблетки блістер №80
Санум-Кельбек
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. д/перорал. застос.
крап. орал.
табл.
Пакування
блістер
фл. 30 мл
фл. з крапельн. 100 мл
Кількість штук в упаковці
1
80
Виробник
Pekana Naturheilmittel
Sanum-Kehlbeck
Санум-Кельбек
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