Київ
АЛЕРГЕНИ
V01A A

Екстракти алергенів

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V01АЛЕРГЕНИ
V01AАЛЕРГЕНИ
V01A AЕкстракти алергенів
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Оралтек (суміш алергенів)
Оралтек (суміш алергенів)
Спрей сублінгвальний 30000 од флакон 9 мл з екстрактом алергенів суміші №2 №2
Inmunotek S.L.
від 13000,00 грн
в 3 аптеках інших міст
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Оралтек (Моноалерген)
Оралтек (Моноалерген)
Спрей сублінгвальний 30000 од флакон 9 мл з екстрактом алергенів alternaria alternata №2
Inmunotek S.L.
від 13000,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Алксоїд (полімеризований екстракт алергену)
Алксоїд (полімеризований екстракт алергену)
Суспензія для підшкірного введення 10000 то/мл флакон b 2.5 мл з екстрактом алергенів амброзії полинолистої №1
Inmunotek S.L.
від 13000,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Алксоїд (полімеризований екстракт алергену)
Алксоїд (полімеризований екстракт алергену)
Суспензія для підшкірного введення 10000 то/мл флакон b 2.5 мл з екстрактом алергенів шерсті кота №1
Inmunotek S.L.
від 13000,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Оралтек (суміш алергенів)
Оралтек (суміш алергенів)
Спрей сублінгвальний 30000 од флакон 9 мл з екстрактом алергенів суміші №7 №2
Inmunotek S.L.
від 13000,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Алксоїд (полімеризований екстракт алергену)
Алксоїд (полімеризований екстракт алергену)
Суспензія для підшкірного введення флакон а 2000 те + флакон в 10000 те 2.5 мл з екстрактом алергенів берези повислої №2
Inmunotek S.L.
від 13000,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Лайс кліщі домашнього пилу
Лайс кліщі домашнього пилу
Таблетки сублінгвальні блістер 300 ао №10 + 1000 ао №60 №70
Lofarma S.p.A.
від 16951,99 грн
в 2 аптеках інших міст
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Алксоїд (полімеризований екстракт алергену)
Алксоїд (полімеризований екстракт алергену)
Суспензія для підшкірного введення 10000 то/мл флакон b 2.5 мл з екстрактом алергенів берези повислої №1
Inmunotek S.L.
від 13000,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Оралтек (Моноалерген)
Оралтек (Моноалерген)
Спрей сублінгвальний 30000 од флакон 9 мл з екстрактом алергенів полину звичайного №2
Inmunotek S.L.
від 13000,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Оралтек (Моноалерген)
Оралтек (Моноалерген)
Спрей сублінгвальний 30000 од флакон 9 мл з екстрактом алергенів амброзії полинолистої №2
Inmunotek S.L.
від 13000,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Оралтек (Моноалерген)
Оралтек (Моноалерген)
Спрей сублінгвальний 30000 од флакон 9 мл з екстрактом алергенів шерсті кота №2
Inmunotek S.L.
від 13000,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Оралтек (суміш алергенів)
Оралтек (суміш алергенів)
Спрей сублінгвальний 30000 од флакон 9 мл з екстрактом алергенів суміші №1 №2
Inmunotek S.L.
від 13000,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Оралтек (суміш алергенів)
Оралтек (суміш алергенів)
Спрей сублінгвальний 30000 од флакон 9 мл з екстрактом алергенів суміші №5 №2
Inmunotek S.L.
від 13000,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Оралтек (суміш алергенів)
Оралтек (суміш алергенів)
Спрей сублінгвальний 30000 од флакон 9 мл з екстрактом алергенів суміші №4 №2
Inmunotek S.L.
від 13000,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Оралтек (суміш алергенів)
Оралтек (суміш алергенів)
Спрей сублінгвальний 30000 од флакон 9 мл з екстрактом алергенів суміші №6 №2
Inmunotek S.L.
від 13000,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Лайс Амброзія
Лайс Амброзія
Таблетки сублінгвальні блістер 300 ае №10 + 1000 ае №30 №40
Lofarma S.p.A.
від 10000,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Алксоїд (суміш полімеризованих екстрактів алергенів)
Алксоїд (суміш полімеризованих екстрактів алергенів)
Суспензія для підшкірного введення 10000 то/мл флакон b 2.5 мл з екстрактом алергенів суміші №1 №1
Inmunotek S.L.
від 13000,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Алксоїд (суміш полімеризованих екстрактів алергенів)
Алксоїд (суміш полімеризованих екстрактів алергенів)
Суспензія для підшкірного введення флакон а 2000 те + флакон в 10000 те 2.5 мл з екстрактом алергенів суміші №1 №2
Inmunotek S.L.
від 13000,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Алксоїд (полімеризований екстракт алергену)
Алксоїд (полімеризований екстракт алергену)
Суспензія для підшкірного введення флакон а 2000 те + флакон в 10000 те 2.5 мл з екстрактом алергенів шерсті собаки №2
Inmunotek S.L.
від 13000,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Алксоїд (полімеризований екстракт алергену)
Алксоїд (полімеризований екстракт алергену)
Суспензія для підшкірного введення флакон а 2000 те + флакон в 10000 те 2.5 мл з екстрактом алергенів шерсті кота №2
Inmunotek S.L.
від 13000,00 грн
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