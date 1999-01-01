Київ
Екстракти алергенів
V01A A03
Кліщі домашнього пилу
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V01
АЛЕРГЕНИ
V01A
АЛЕРГЕНИ
V01A A
Екстракти алергенів
V01A A03
Кліщі домашнього пилу
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Лайс кліщі домашнього пилу
Таблетки сублінгвальні блістер 300 ао №10 + 1000 ао №60 №70
Lofarma S.p.A.
від
16951,99
грн
в 2 аптеках інших міст
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Лайс кліщі домашнього пилу
Таблетки сублінгвальні блістер 300 ае №10 + 1000 ае №30 №40
Lofarma S.p.A.
від
10000,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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