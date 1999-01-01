Київ
Екстракти алергенів
V01A A20
Різні алергени
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V01
АЛЕРГЕНИ
V01A
АЛЕРГЕНИ
V01A A
Екстракти алергенів
V01A A20
Різні алергени
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Оралтек (суміш алергенів)
Спрей сублінгвальний 30000 од флакон 9 мл з екстрактом алергенів суміші №2 №2
Inmunotek S.L.
від
13000,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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Оралтек (суміш алергенів)
Спрей сублінгвальний 30000 од флакон 9 мл з екстрактом алергенів суміші №4 №2
Inmunotek S.L.
від
13000,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Алксоїд (полімеризований екстракт алергену)
Суспензія для підшкірного введення 10000 то/мл флакон b 2.5 мл з екстрактом алергенів амброзії полинолистої №1
Inmunotek S.L.
від
13000,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Алксоїд (полімеризований екстракт алергену)
Суспензія для підшкірного введення 10000 то/мл флакон b 2.5 мл з екстрактом алергенів шерсті кота №1
Inmunotek S.L.
від
13000,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Оралтек (суміш алергенів)
Спрей сублінгвальний 30000 од флакон 9 мл з екстрактом алергенів суміші №5 №2
Inmunotek S.L.
від
13000,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Алксоїд (полімеризований екстракт алергену)
Суспензія для підшкірного введення флакон а 2000 те + флакон в 10000 те 2.5 мл з екстрактом алергенів берези повислої №2
Inmunotek S.L.
від
13000,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Оралтек (Моноалерген)
Спрей сублінгвальний 30000 од флакон 9 мл з екстрактом алергенів alternaria alternata №2
Inmunotek S.L.
від
13000,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Оралтек (суміш алергенів)
Спрей сублінгвальний 30000 од флакон 9 мл з екстрактом алергенів суміші №7 №2
Inmunotek S.L.
від
13000,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Оралтек (суміш алергенів)
Спрей сублінгвальний 30000 од флакон 9 мл з екстрактом алергенів суміші №1 №2
Inmunotek S.L.
від
13000,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Алксоїд (полімеризований екстракт алергену)
Суспензія для підшкірного введення 10000 то/мл флакон b 2.5 мл з екстрактом алергенів берези повислої №1
Inmunotek S.L.
від
13000,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Оралтек (Моноалерген)
Спрей сублінгвальний 30000 од флакон 9 мл з екстрактом алергенів шерсті кота №2
Inmunotek S.L.
від
13000,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Оралтек (Моноалерген)
Спрей сублінгвальний 30000 од флакон 9 мл з екстрактом алергенів амброзії полинолистої №2
Inmunotek S.L.
від
13000,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Оралтек (Моноалерген)
Спрей сублінгвальний 30000 од флакон 9 мл з екстрактом алергенів полину звичайного №2
Inmunotek S.L.
від
13000,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Алксоїд (полімеризований екстракт алергену)
Суспензія для підшкірного введення флакон а 2000 те + флакон в 10000 те 2.5 мл з екстрактом алергенів шерсті кота №2
Inmunotek S.L.
від
13000,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Алксоїд (полімеризований екстракт алергену)
Суспензія для підшкірного введення флакон а 2000 те + флакон в 10000 те 2.5 мл з екстрактом алергенів амброзії полинолистої №2
Inmunotek S.L.
від
13000,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Алксоїд (суміш полімеризованих екстрактів алергенів)
Суспензія для підшкірного введення 10000 то/мл флакон b 2.5 мл з екстрактом алергенів суміші №6 №1
Inmunotek S.L.
від
13000,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Алксоїд (полімеризований екстракт алергену)
Суспензія для підшкірного введення 10000 то/мл флакон b 2.5 мл з екстрактом алергенів пліснявих грибів №1
Inmunotek S.L.
від
13000,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Алксоїд (суміш полімеризованих екстрактів алергенів)
Суспензія для підшкірного введення флакон а 2000 те + флакон в 10000 те 2.5 мл з екстрактом алергенів суміші №1 №2
Inmunotek S.L.
від
13000,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Оралтек (суміш алергенів)
Спрей сублінгвальний 30000 од флакон 9 мл з екстрактом алергенів суміші №6 №2
Inmunotek S.L.
від
13000,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Алксоїд (полімеризований екстракт алергену)
Суспензія для підшкірного введення флакон а 2000 те + флакон в 10000 те 2.5 мл з екстрактом алергенів пліснявих грибів №2
Inmunotek S.L.
від
13000,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Форма випуску
спрей сублінгвальний
сусп. д/підшкірн. введ.
Дозування
10000 ТО/мл
30000 ОД
Пакування
фл. 9 мл
фл. B 2.5 мл
фл. А 2000ТЕ+фл. В 10000ТЕ 2.5 мл
Кількість штук в упаковці
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