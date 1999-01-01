Київ
Екстракти алергенів
V01A A05

Пилок дерев

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V01АЛЕРГЕНИ
V01AАЛЕРГЕНИ
V01A AЕкстракти алергенів
V01A A05Пилок дерев
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Лайс Береза
Лайс Береза
Таблетки сублінгвальні блістер 300 ае №10 + 1000 ае №30 №40
Lofarma S.p.A.
від 9746,40 грн
в 1 аптеці інших міст
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Лайс Береза
Лайс Береза
Таблетки сублінгвальні блістер 300 ао №10 + 1000 ао №60 №70
Lofarma S.p.A.
Немає в наявності
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