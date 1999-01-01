Київ
Екстракти алергенів
V01A A02

Пилок рослин

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V01АЛЕРГЕНИ
V01AАЛЕРГЕНИ
V01A AЕкстракти алергенів
V01A A02Пилок рослин
Сортування: По популярності
Лайс Амброзія
Лайс Амброзія
Таблетки сублінгвальні блістер 300 ае №10 + 1000 ае №30 №40
Lofarma S.p.A.
від 10000,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Лайс Трави
Лайс Трави
Таблетки сублінгвальні блістер 300 ао №10 + 1000 ао №60 №70
Lofarma S.p.A.
від 17277,99 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ ГРУПИ ПИЛКУ РОСЛИН
НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ ГРУПИ ПИЛКУ РОСЛИН
Комплект 10000 pnu/мл флакон 5 мл + кришка-крапельниця №1
Імунолог
від 786,45 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Лайс Амброзія
Лайс Амброзія
Таблетки сублінгвальні блістер 300 ао №10 + 1000 ао №60 №70
Lofarma S.p.A.
Немає в наявності
Лайс Трави
Лайс Трави
Таблетки сублінгвальні блістер 300 ае №10 + 1000 ае №30 №40
Lofarma S.p.A.
Немає в наявності
НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ (МІКСТ-АЛЕРГЕНИ) ГРУПИ ПИЛКУ РОСЛИН У ВИГЛЯДІ ДРАЖЕ
НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ (МІКСТ-АЛЕРГЕНИ) ГРУПИ ПИЛКУ РОСЛИН У ВИГЛЯДІ ДРАЖЕ
Драже №15
Імунолог
Немає в наявності
НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ (МІКСТ-АЛЕРГЕНИ) ГРУПИ ПИЛКУ РОСЛИН У ВИГЛЯДІ ДРАЖЕ
НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ (МІКСТ-АЛЕРГЕНИ) ГРУПИ ПИЛКУ РОСЛИН У ВИГЛЯДІ ДРАЖЕ
Драже №75
Імунолог
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране