Київ
Екстракти алергенів
V01A A02
Пилок рослин
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V01
АЛЕРГЕНИ
V01A
АЛЕРГЕНИ
V01A A
Екстракти алергенів
V01A A02
Пилок рослин
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Лайс Амброзія
Таблетки сублінгвальні блістер 300 ае №10 + 1000 ае №30 №40
Lofarma S.p.A.
від
10000,00
грн
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Лайс Трави
Таблетки сублінгвальні блістер 300 ао №10 + 1000 ао №60 №70
Lofarma S.p.A.
від
17277,99
грн
в 1 аптеці інших міст
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НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ ГРУПИ ПИЛКУ РОСЛИН
Комплект 10000 pnu/мл флакон 5 мл + кришка-крапельниця №1
Імунолог
від
786,45
грн
в 1 аптеці інших міст
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Лайс Амброзія
Таблетки сублінгвальні блістер 300 ао №10 + 1000 ао №60 №70
Lofarma S.p.A.
Немає в наявності
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Лайс Трави
Таблетки сублінгвальні блістер 300 ае №10 + 1000 ае №30 №40
Lofarma S.p.A.
Немає в наявності
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НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ (МІКСТ-АЛЕРГЕНИ) ГРУПИ ПИЛКУ РОСЛИН У ВИГЛЯДІ ДРАЖЕ
Драже №15
Імунолог
Немає в наявності
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НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ (МІКСТ-АЛЕРГЕНИ) ГРУПИ ПИЛКУ РОСЛИН У ВИГЛЯДІ ДРАЖЕ
Драже №75
Імунолог
Немає в наявності
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Форма випуску
др.
комплект
табл. сублінгв.
Дозування
10000 PNU/мл
Пакування
блістер
фл. 5 мл
Кількість штук в упаковці
1
15
40
70
75
Виробник
Lofarma S.p.A.
Імунолог
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