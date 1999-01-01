Київ
ПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E B
Парасимпатоміметики
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01E
ПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E B
Парасимпатоміметики
S01E B01
Пілокарпін
S01E B51
Пілокарпін, комбінації
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Пілокарпін
Краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від
62,80
грн
в 647 аптеках
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Фотил®
Краплі очні флакон-крапельниця 5 мл №1
Сантен
від
174,63
грн
в 239 аптеках
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Фотил® форте
Краплі очні флакон-крапельниця 5 мл №1
Сантен
від
210,40
грн
в 145 аптеках
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Пілокарпіну гідрохлорид
Краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл з кришкою-крапельницею №1
Здоров'я ФК
від
49,34
грн
в 30 аптеках
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Пілокарпіну гідрохлорид
Краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Здоров'я ФК
від
37,90
грн
в 4 аптеках
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Пілокарпін
Краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Дозування
10 мг/мл
Пакування
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл.-крапельн. 5 мл
Виробник
Santen
Здоровье
Фармак
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