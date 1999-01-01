Київ
Парасимпатоміметики
S01E B51

Пілокарпін, комбінації

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01EПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E BПарасимпатоміметики
S01E B51Пілокарпін, комбінації
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Фотил®
Фотил®
Краплі очні флакон-крапельниця 5 мл №1
Сантен
від 174,63 грн
в 239 аптеках
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Фотил® форте
Фотил® форте
Краплі очні флакон-крапельниця 5 мл №1
Сантен
від 210,40 грн
в 145 аптеках
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