Київ
Аміноалкілові ефіри
R06A A02

Дифенгідрамін

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R06АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06AАНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A AАміноалкілові ефіри
R06A A02Дифенгідрамін
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Димедрол-Дарниця
Димедрол-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 47,78 грн
в 471 аптеці
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Димедрол
Димедрол
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл коробка №10
Галичфарм
від 78,96 грн
в 20 аптеках
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Димедрол
Димедрол
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 54,76 грн
в 2 аптеках
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Димедрол-Дарниця
Димедрол-Дарниця
Таблетки 50 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 116,00 грн
в 1 аптеці
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