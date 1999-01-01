Київ
Аміноалкілові ефіри
R06A A02
Дифенгідрамін
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R06
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A A
Аміноалкілові ефіри
R06A A02
Дифенгідрамін
Сортування:
По популярності
Фільтр
Димедрол-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
47,78
грн
в 471 аптеці
Знайти в аптеках
Димедрол
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл коробка №10
Галичфарм
від
78,96
грн
в 20 аптеках
Знайти в аптеках
Димедрол
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
54,76
грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
Димедрол-Дарниця
Таблетки 50 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
116,00
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
Дозування
1 %
10 мг/мл
50 мг
Пакування
амп. 1 мл
контурн. чарунк. уп.
Виробник
Галичфарм
Дарниця ФФ
Корпорація Здоров'я
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню