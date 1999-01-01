Київ
Аміноалкілові ефіри
R06A A04

Клемастин

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R06АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06AАНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A AАміноалкілові ефіри
R06A A04Клемастин
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Тавегіл
Тавегіл
Таблетки 1 мг №20
Стада
від 119,08 грн
в 836 аптеках
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