Київ
Аміноалкілові ефіри
R06A A04
Клемастин
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R06
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A A
Аміноалкілові ефіри
R06A A04
Клемастин
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Тавегіл
Таблетки 1 мг №20
Стада
від
119,08
грн
в 836 аптеках
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
Дозування
1 мг
1 мг/мл
Пакування
амп. 2 мл
Кількість штук в упаковці
5
20
Виробник
ГСК Консьюмер Хелскер
Стада
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