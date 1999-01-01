Київ
АДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A K
Адренергічні засоби в комбінації з кортикостероїдами або іншими препаратами, не вкл. антихолінергічні засоби
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03A
АДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A K
Адренергічні засоби в комбінації з кортикостероїдами або іншими препаратами, не вкл. антихолінергічні засоби
R03A K06
Салметерол та флутиказон
R03A K07
Формотерол та будесонід
R03A K08
Формотерол та беклометазон
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Симбікорт Турбухалер
Порошок для інгаляцій дозований 160 мкг/доза + 4,5 мкг/доза турбухалер 60 доз №1
АстраЗенека
від
584,29
грн
в 904 аптеках
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Серетид Дискус
Порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
від
536,20
грн
в 784 аптеках
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Серетид Дискус
Порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
від
498,60
грн
в 760 аптеках
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Симбікорт Турбухалер
Порошок для інгаляцій дозований 80 мкг/доза + 4,5 мкг/доза турбухалер 60 доз №1
АстраЗенека
від
581,11
грн
в 722 аптеках
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Симбікорт Турбухалер
Порошок для інгаляцій дозований 320 мкг/доза + 9 мкг/доза турбухалер 60 доз №1
АстраЗенека
від
629,91
грн
в 613 аптеках
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Серетид Евохалер
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
411,97
грн
в 612 аптеках
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Серетид Евохалер
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
428,52
грн
в 607 аптеках
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Серетид Дискус
Порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
від
488,57
грн
в 597 аптеках
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Буфомікс Ізіхейлер
Порошок для інгаляцій 320 мкг/доза + 9 мкг/доза інгалятор 60 доз №1
Оріон Корпорейшн
від
507,06
грн
в 408 аптеках
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Серетид Евохалер
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
377,29
грн
в 373 аптеках
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Симбікорт Турбухалер
Порошок для інгаляцій дозований 160 мкг/доза + 4,5 мкг/доза турбухалер 120 доз №1
АстраЗенека
від
1271,50
грн
в 286 аптеках
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Буфомікс Ізіхейлер
Порошок для інгаляцій 160 мкг/доза + 4,5 мкг/доза інгалятор 120 доз №1
Оріон Корпорейшн
від
663,23
грн
в 216 аптеках
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Буфомікс Ізіхейлер
Порошок для інгаляцій 80 мкг/доза + 4,5 мкг/доза інгалятор 120 доз №1
Оріон Корпорейшн
від
487,46
грн
в 49 аптеках
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Фостер
Аерозоль для інгаляцій дозований 100 мкг/доза + 6 мкг/доза контейнер 120 доз №1
Кьєзі Фармасьютікалс
від
1172,00
грн
в 4 аптеках
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Симбікорт Турбухалер
Порошок для інгаляцій дозований 80 мкг/доза + 4,5 мкг/доза турбухалер 120 доз №1
АстраЗенека
від
1284,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Аіртек
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза контейнер 120 доз №1
Гленмарк
від
395,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Аіртек
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза контейнер 120 доз №1
Гленмарк
Немає в наявності
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Серофло-250
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон аерозольний алюмінієвий 120 доз №1
Ципла
Немає в наявності
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Серофло-50
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон аерозольний алюмінієвий 120 доз №1
Ципла
Немає в наявності
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25 мкг/доза + 50 мкг/доза
25 мкг/доза + 125 мкг/доза
25 мкг/доза + 250 мкг/доза
50 мкг/доза + 100 мкг/доза
50 мкг/доза + 250 мкг/доза
50 мкг/доза + 500 мкг/доза
80 мкг/доза + 4.5 мкг/доза
100 мкг/доза + 6 мкг/доза
160 мкг/доза + 4.5 мкг/доза
320 мкг/доза + 9 мкг/доза
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Пакування
балон 120 доз
балон аер. алюм. 120 доз
блістер
дискус 60 доз
контейнер
контейнер 120 доз
контейнер 180 доз
турбухалер 60 доз
турбухалер 120 доз
інгалятор 60 доз
інгалятор 120 доз
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ГлаксоСмітКляйн
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Кьєзі Фармасьютичі
Кьєзі Фармасьютікалс
Оріон Корпорейшн
Ципла
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