Київ
Адренергічні засоби в комбінації з кортикостероїдами або іншими препаратами, не вкл. антихолінергічні засоби
R03A K08
Формотерол та беклометазон
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03A
АДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A K
Адренергічні засоби в комбінації з кортикостероїдами або іншими препаратами, не вкл. антихолінергічні засоби
R03A K08
Формотерол та беклометазон
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Фостер
Аерозоль для інгаляцій дозований 100 мкг/доза + 6 мкг/доза контейнер 120 доз №1
Кьєзі Фармасьютікалс
від
1172,00
грн
в 4 аптеках
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Пакування
контейнер 120 доз
контейнер 180 доз
Кількість штук в упаковці
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Виробник
Кьєзі Фармасьютичі
Кьєзі Фармасьютікалс
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