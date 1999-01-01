Київ
Адренергічні засоби в комбінації з кортикостероїдами або іншими препаратами, не вкл. антихолінергічні засоби
R03A K06
Салметерол та флутиказон
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03A
АДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A K
Адренергічні засоби в комбінації з кортикостероїдами або іншими препаратами, не вкл. антихолінергічні засоби
R03A K06
Салметерол та флутиказон
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Серетид Дискус
Порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
від
536,20
грн
в 784 аптеках
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Серетид Дискус
Порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
від
498,60
грн
в 760 аптеках
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Серетид Евохалер
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
411,97
грн
в 612 аптеках
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Серетид Евохалер
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
428,52
грн
в 607 аптеках
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Серетид Дискус
Порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
від
488,57
грн
в 597 аптеках
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Серетид Евохалер
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
377,29
грн
в 373 аптеках
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Аіртек
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза контейнер 120 доз №1
Гленмарк
від
395,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Аіртек
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза контейнер 120 доз №1
Гленмарк
Немає в наявності
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Аіртек
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза контейнер 120 доз №1
Гленмарк
Немає в наявності
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Аерофлюсал Форспіро
Порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза блістер 60 доз №2
Новартіс
Немає в наявності
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Аерофлюсал Форспіро
Порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза блістер 60 доз №1
Новартіс
Немає в наявності
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Аерофлюсал Форспіро
Порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза блістер 60 доз №2
Sandoz
Немає в наявності
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Аерофлюсал Форспіро
Порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза блістер 60 доз №1
Sandoz
Немає в наявності
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Серофло-125
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон аерозольний алюмінієвий 120 доз №1
Ципла
Немає в наявності
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Серофло-250
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон аерозольний алюмінієвий 120 доз №1
Ципла
Немає в наявності
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Серофло-50
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон аерозольний алюмінієвий 120 доз №1
Ципла
Немає в наявності
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Форма випуску
аер. д/інг. дозов.
пор. д/інг. дозов.
Дозування
25 мкг/доза + 50 мкг/доза
25 мкг/доза + 125 мкг/доза
25 мкг/доза + 250 мкг/доза
50 мкг/доза + 100 мкг/доза
50 мкг/доза + 250 мкг/доза
50 мкг/доза + 500 мкг/доза
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Пакування
балон 120 доз
балон аер. алюм. 120 доз
блістер
дискус 60 доз
контейнер
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Виробник
Glenmark
Novartis
ГлаксоСмітКляйн
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Ципла
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