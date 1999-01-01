Київ
Адренергічні засоби в комбінації з кортикостероїдами або іншими препаратами, не вкл. антихолінергічні засоби
R03A K06

Салметерол та флутиказон

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03AАДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A KАдренергічні засоби в комбінації з кортикостероїдами або іншими препаратами, не вкл. антихолінергічні засоби
R03A K06Салметерол та флутиказон
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Серетид Дискус
Серетид Дискус
Порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
від 536,20 грн
в 784 аптеках
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Серетид Дискус
Серетид Дискус
Порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
від 498,60 грн
в 760 аптеках
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Серетид Евохалер
Серетид Евохалер
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 411,97 грн
в 612 аптеках
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Серетид Евохалер
Серетид Евохалер
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 428,52 грн
в 607 аптеках
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Серетид Дискус
Серетид Дискус
Порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
від 488,57 грн
в 597 аптеках
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Серетид Евохалер
Серетид Евохалер
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 377,29 грн
в 373 аптеках
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Аіртек
Аіртек
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза контейнер 120 доз №1
Гленмарк
від 395,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Аіртек
Аіртек
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза контейнер 120 доз №1
Гленмарк
Немає в наявності
Аіртек
Аіртек
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза контейнер 120 доз №1
Гленмарк
Немає в наявності
Аерофлюсал Форспіро
Аерофлюсал Форспіро
Порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза блістер 60 доз №2
Новартіс
Немає в наявності
Аерофлюсал Форспіро
Аерофлюсал Форспіро
Порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза блістер 60 доз №1
Новартіс
Немає в наявності
Аерофлюсал Форспіро
Аерофлюсал Форспіро
Порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза блістер 60 доз №2
Sandoz
Немає в наявності
Аерофлюсал Форспіро
Аерофлюсал Форспіро
Порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза блістер 60 доз №1
Sandoz
Немає в наявності
Серофло-125
Серофло-125
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон аерозольний алюмінієвий 120 доз №1
Ципла
Немає в наявності
Серофло-250
Серофло-250
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон аерозольний алюмінієвий 120 доз №1
Ципла
Немає в наявності
Серофло-50
Серофло-50
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон аерозольний алюмінієвий 120 доз №1
Ципла
Немає в наявності
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