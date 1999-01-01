Київ
Адренергічні засоби в комбінації з кортикостероїдами або іншими препаратами, не вкл. антихолінергічні засоби
R03A K07
Формотерол та будесонід
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03A
АДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A K
Адренергічні засоби в комбінації з кортикостероїдами або іншими препаратами, не вкл. антихолінергічні засоби
R03A K07
Формотерол та будесонід
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Симбікорт Турбухалер
Порошок для інгаляцій дозований 160 мкг/доза + 4,5 мкг/доза турбухалер 60 доз №1
АстраЗенека
від
584,29
грн
в 904 аптеках
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Симбікорт Турбухалер
Порошок для інгаляцій дозований 80 мкг/доза + 4,5 мкг/доза турбухалер 60 доз №1
АстраЗенека
від
581,11
грн
в 722 аптеках
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Симбікорт Турбухалер
Порошок для інгаляцій дозований 320 мкг/доза + 9 мкг/доза турбухалер 60 доз №1
АстраЗенека
від
629,91
грн
в 613 аптеках
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Буфомікс Ізіхейлер
Порошок для інгаляцій 320 мкг/доза + 9 мкг/доза інгалятор 60 доз №1
Оріон Корпорейшн
від
507,06
грн
в 408 аптеках
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Симбікорт Турбухалер
Порошок для інгаляцій дозований 160 мкг/доза + 4,5 мкг/доза турбухалер 120 доз №1
АстраЗенека
від
1271,50
грн
в 286 аптеках
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Буфомікс Ізіхейлер
Порошок для інгаляцій 160 мкг/доза + 4,5 мкг/доза інгалятор 120 доз №1
Оріон Корпорейшн
від
663,23
грн
в 216 аптеках
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Буфомікс Ізіхейлер
Порошок для інгаляцій 80 мкг/доза + 4,5 мкг/доза інгалятор 120 доз №1
Оріон Корпорейшн
від
487,46
грн
в 49 аптеках
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Симбікорт Турбухалер
Порошок для інгаляцій дозований 80 мкг/доза + 4,5 мкг/доза турбухалер 120 доз №1
АстраЗенека
від
1284,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Форакорт® 200
Аерозоль для інгаляцій дозований контейнер 120 доз №1
Ципла
Немає в наявності
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Форма випуску
аер. д/інг. дозов.
пор. д/інг.
пор. д/інг. дозов.
Дозування
80 мкг/доза + 4.5 мкг/доза
160 мкг/доза + 4.5 мкг/доза
320 мкг/доза + 9 мкг/доза
Пакування
контейнер
турбухалер 60 доз
турбухалер 120 доз
інгалятор 60 доз
інгалятор 120 доз
Виробник
АстраЗенека
Оріон Корпорейшн
Ципла
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