Київ
Адренергічні засоби в комбінації з кортикостероїдами або іншими препаратами, не вкл. антихолінергічні засоби
R03A K07

Формотерол та будесонід

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03AАДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A KАдренергічні засоби в комбінації з кортикостероїдами або іншими препаратами, не вкл. антихолінергічні засоби
R03A K07Формотерол та будесонід
Сортування: По популярності
Симбікорт Турбухалер
Симбікорт Турбухалер
Порошок для інгаляцій дозований 160 мкг/доза + 4,5 мкг/доза турбухалер 60 доз №1
АстраЗенека
від 584,29 грн
в 904 аптеках
Знайти в аптеках
Симбікорт Турбухалер
Симбікорт Турбухалер
Порошок для інгаляцій дозований 80 мкг/доза + 4,5 мкг/доза турбухалер 60 доз №1
АстраЗенека
від 581,11 грн
в 722 аптеках
Знайти в аптеках
Симбікорт Турбухалер
Симбікорт Турбухалер
Порошок для інгаляцій дозований 320 мкг/доза + 9 мкг/доза турбухалер 60 доз №1
АстраЗенека
від 629,91 грн
в 613 аптеках
Знайти в аптеках
Буфомікс Ізіхейлер
Буфомікс Ізіхейлер
Порошок для інгаляцій 320 мкг/доза + 9 мкг/доза інгалятор 60 доз №1
Оріон Корпорейшн
від 507,06 грн
в 408 аптеках
Знайти в аптеках
Симбікорт Турбухалер
Симбікорт Турбухалер
Порошок для інгаляцій дозований 160 мкг/доза + 4,5 мкг/доза турбухалер 120 доз №1
АстраЗенека
від 1271,50 грн
в 286 аптеках
Знайти в аптеках
Буфомікс Ізіхейлер
Буфомікс Ізіхейлер
Порошок для інгаляцій 160 мкг/доза + 4,5 мкг/доза інгалятор 120 доз №1
Оріон Корпорейшн
від 663,23 грн
в 216 аптеках
Знайти в аптеках
Буфомікс Ізіхейлер
Буфомікс Ізіхейлер
Порошок для інгаляцій 80 мкг/доза + 4,5 мкг/доза інгалятор 120 доз №1
Оріон Корпорейшн
від 487,46 грн
в 49 аптеках
Знайти в аптеках
Симбікорт Турбухалер
Симбікорт Турбухалер
Порошок для інгаляцій дозований 80 мкг/доза + 4,5 мкг/доза турбухалер 120 доз №1
АстраЗенека
від 1284,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Форакорт® 200
Форакорт® 200
Аерозоль для інгаляцій дозований контейнер 120 доз №1
Ципла
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране