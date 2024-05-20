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Аква Спрей Оксі спрей назальний дозований 0,05 % флакон з розпилювачем 10 мл, №1 - Одеса (600636) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Широке, вул. Соборна, 92
Всього: упаковка (1)
95,00
Економія: -16,00 грн
79,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (3)
101,00
Економія: -23,00 грн
78,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
86,99
Економія: -10,20 грн
76,79 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
95,00
Економія: -16,00 грн
79,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
95,00
Економія: -16,00 грн
79,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
74,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
75,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (1)
117,80
Економія: -34,41 грн
83,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
90,97 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом