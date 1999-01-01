Київ
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НЕ ЕКТОПАРАЗИТІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КОРОСТИ, ТА РЕПЕЛЕНТИ
P03A

ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ЕКТОПАРАЗИТІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ КОРОСТЯНИХ КЛІЩІВ

АТС Класифікація

PПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИ

P03ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НЕ ЕКТОПАРАЗИТІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КОРОСТИ, ТА РЕПЕЛЕНТИ
P03AЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ЕКТОПАРАЗИТІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ КОРОСТЯНИХ КЛІЩІВ
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Бензилбензоату емульсія
Бензилбензоату емульсія
Емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 25,85 грн
в 879 аптеках
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Чемерична вода
Чемерична вода
Розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
від 62,80 грн
в 831 аптеці
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Бензилбензоат
Бензилбензоат
Крем 250 мг/г туба 40 г в пачці №1
Фармак
від 136,10 грн
в 745 аптеках
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Перметринова мазь 4%
Перметринова мазь 4%
Мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
від 122,87 грн
в 688 аптеках
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Перметрин
Перметрин
Спрей 0,5 % балон 50 г в пачці №1
Стома
від 108,78 грн
в 646 аптеках
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Бензилбензоат
Бензилбензоат
Емульсія нашкірна 200 мг/г флакон 50 г №1
Здоров'я ФК
від 21,96 грн
в 120 аптеках
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Перметрин
Перметрин
Розчин нашкірний 0,5 % флакон 50 г в пачці №1
Стома
від 31,45 грн
в 88 аптеках
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Бензилбензоат Гріндекс
Бензилбензоат Гріндекс
Мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
від 179,48 грн
в 19 аптеках
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Перметринова мазь
Перметринова мазь
Мазь 4 % туба 50 г №1
Фармтехнологія
Немає в наявності
Перметринова мазь
Перметринова мазь
Мазь 4 % туба 30 г №1
Фармтехнологія
Немає в наявності
Бензилбензоат-Дарниця
Бензилбензоат-Дарниця
Мазь 250 мг/г туба 30 г в пачці №1
Дарниця ФФ
Немає в наявності
Перметринова мазь
Перметринова мазь
Мазь 4 % туба 90 г №1
Фармтехнологія
Немає в наявності
Ніттифор
Ніттифор
Розчин для зовнішнього застосування 0,5 % флакон 60 мл №1
Teva
Немає в наявності
Пермин
Пермин
Крем-шампунь 1 % контейнер 50 г №1
Технолог
Немає в наявності
Хедрінг®
Хедрінг®
Лосьйон 4 % флакон 50 мл №1
Thornton & Ross
Немає в наявності
Хедрінг®
Хедрінг®
Лосьйон 4 % флакон 100 мл №1
Thornton & Ross
Немає в наявності
Хедрінг®
Хедрінг®
Лосьйон 4 % флакон з розпилювачем 60 мл №1
Thornton & Ross
Немає в наявності
Хедрінг®
Хедрінг®
Лосьйон 4 % флакон з розпилювачем 100 мл №1
Thornton & Ross
Немає в наявності
Ніттифор
Ніттифор
Крем з кондиционером 1 % флакон 115 мл №1
Teva
Немає в наявності
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