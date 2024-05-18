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Бензилбензоат емульсія нашкірна 200 мг/г флакон 50 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (7125) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (2)
17,66
Економія: -1,01 грн
16,65 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
16,52
Економія: -0,77 грн
15,75 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (25)
15,47
Економія: -0,56 грн
14,91 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Всього: упаковка (3)
18,95
Економія: -3,95 грн
15,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
19,52
Економія: -4,52 грн
15,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (4)
18,08
Економія: -3,08 грн
15,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (2)
18,08
Економія: -3,08 грн
15,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (3)
18,08
Економія: -3,08 грн
15,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (12)
18,08
Економія: -3,08 грн
15,00 грн
Народна аптека
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Зачинено
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (7)
18,08
Економія: -3,08 грн
15,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (2)
18,08
Економія: -3,08 грн
15,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (10)
18,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Всього: упаковка (3)
18,08
Економія: -3,08 грн
15,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
Всього: упаковка (1)
17,23
Економія: -2,23 грн
15,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
Всього: упаковка (1)
13,79 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (21)
17,11
Економія: -2,39 грн
14,72 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (4)
18,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (30)
17,23
Економія: -2,51 грн
14,72 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
17,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (5)
18,00
Економія: -3,00 грн
15,00 грн