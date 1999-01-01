Київ
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ЕКТОПАРАЗИТІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ КОРОСТЯНИХ КЛІЩІВ
P03A X
Інші препарати, що застосовуються при ектопаразитозах, включаючи коросту
АТС Класифікація
P
ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИ
P03
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НЕ ЕКТОПАРАЗИТІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КОРОСТИ, ТА РЕПЕЛЕНТИ
P03A
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ЕКТОПАРАЗИТІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ КОРОСТЯНИХ КЛІЩІВ
P03A X
Інші препарати, що застосовуються при ектопаразитозах, включаючи коросту
P03A X01
Бензил бензоат
P03A X10**
Різні препарати
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Бензилбензоату емульсія
Емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
25,85
грн
в 879 аптеках
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Чемерична вода
Розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
від
62,80
грн
в 831 аптеці
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Бензилбензоат
Крем 250 мг/г туба 40 г в пачці №1
Фармак
від
136,10
грн
в 745 аптеках
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Бензилбензоат
Емульсія нашкірна 200 мг/г флакон 50 г №1
Здоров'я ФК
від
21,96
грн
в 120 аптеках
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Бензилбензоат Гріндекс
Мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
від
179,48
грн
в 19 аптеках
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Бензилбензоат-Дарниця
Мазь 250 мг/г туба 30 г в пачці №1
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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Хедрінг®
Лосьйон 4 % флакон 50 мл №1
Thornton & Ross
Немає в наявності
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Хедрінг®
Лосьйон 4 % флакон 100 мл №1
Thornton & Ross
Немає в наявності
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Хедрінг®
Лосьйон 4 % флакон з розпилювачем 60 мл №1
Thornton & Ross
Немає в наявності
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Хедрінг®
Лосьйон 4 % флакон з розпилювачем 100 мл №1
Thornton & Ross
Немає в наявності
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Форма випуску
емул. нашкірна
крем
лосьйон
мазь
р-н водно-спирт. д/зовн. заст.
Дозування
4 %
20 %
200 мг/г
250 мг/г
Пакування
туба 30 г
туба 40 г
фл. 50 г
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. з розпилювачем 60 мл
фл. з розпилювачем 100 мл
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Виробник
Thornton & Ross
Гріндекс
Дарниця ФФ
Здоров'я ФК
Красная звезда
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Фармак
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