Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НЕ ЕКТОПАРАЗИТІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КОРОСТИ, ТА РЕПЕЛЕНТИЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ЕКТОПАРАЗИТІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ КОРОСТЯНИХ КЛІЩІВІнші препарати, що застосовуються при ектопаразитозах, включаючи коростуБензил бензоатБензилбензоатЦіни в аптеках

Бензилбензоат крем 250 мг/г туба 40 г в пачці, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (33101) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
79,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
76,70 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
95,27
Економія: -4,37 грн
90,90 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
90,74
Економія: -4,74 грн
86,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
106,16 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (1)
74,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
92,07 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
106,16 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
91,99
Економія: -4,20 грн
87,79 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
106,16 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
Всього: упаковка (1)
95,68
Економія: -7,89 грн
87,79 грн
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
90,30 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Всього: упаковка (2)
95,69
Економія: -7,90 грн
87,79 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (1)
89,16
Економія: -9,79 грн
79,37 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
84,62 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
Всього: упаковка (1)
92,55 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (2)
86,70
Економія: -7,79 грн
78,91 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
84,60
Економія: -5,77 грн
78,83 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (1)
85,01
Економія: -4,63 грн
80,38 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: упаковка (1)
81,82 грн