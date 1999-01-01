Київ
Інші препарати, що застосовуються при ектопаразитозах, включаючи коросту
P03A X10**
Різні препарати
АТС Класифікація
P
ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИ
P03
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НЕ ЕКТОПАРАЗИТІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КОРОСТИ, ТА РЕПЕЛЕНТИ
P03A
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ЕКТОПАРАЗИТІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ КОРОСТЯНИХ КЛІЩІВ
P03A X
Інші препарати, що застосовуються при ектопаразитозах, включаючи коросту
P03A X10**
Різні препарати
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Чемерична вода
Розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
від
62,80
грн
в 831 аптеці
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Хедрінг®
Лосьйон 4 % флакон 50 мл №1
Thornton & Ross
Немає в наявності
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Хедрінг®
Лосьйон 4 % флакон 100 мл №1
Thornton & Ross
Немає в наявності
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Хедрінг®
Лосьйон 4 % флакон з розпилювачем 60 мл №1
Thornton & Ross
Немає в наявності
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Хедрінг®
Лосьйон 4 % флакон з розпилювачем 100 мл №1
Thornton & Ross
Немає в наявності
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Форма випуску
лосьйон
р-н водно-спирт. д/зовн. заст.
Дозування
4 %
Пакування
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. з розпилювачем 60 мл
фл. з розпилювачем 100 мл
Виробник
Thornton & Ross
Красная звезда
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