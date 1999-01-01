Київ
Інші препарати, що застосовуються при ектопаразитозах, включаючи коросту
P03A X10**

Різні препарати

АТС Класифікація

PПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИ

P03ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НЕ ЕКТОПАРАЗИТІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КОРОСТИ, ТА РЕПЕЛЕНТИ
P03AЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ЕКТОПАРАЗИТІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ КОРОСТЯНИХ КЛІЩІВ
P03A XІнші препарати, що застосовуються при ектопаразитозах, включаючи коросту
P03A X10**Різні препарати
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Чемерична вода
Чемерична вода
Розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Червона зірка
від 62,80 грн
в 831 аптеці
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Хедрінг®
Хедрінг®
Лосьйон 4 % флакон 50 мл №1
Thornton & Ross
Немає в наявності
Хедрінг®
Хедрінг®
Лосьйон 4 % флакон 100 мл №1
Thornton & Ross
Немає в наявності
Хедрінг®
Хедрінг®
Лосьйон 4 % флакон з розпилювачем 60 мл №1
Thornton & Ross
Немає в наявності
Хедрінг®
Хедрінг®
Лосьйон 4 % флакон з розпилювачем 100 мл №1
Thornton & Ross
Немає в наявності
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