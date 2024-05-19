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Бензилбензоат емульсія нашкірна 200 мг/г флакон 50 г, №1 - Київ (7125) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
16,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (7)
18,73 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (5)
17,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (2)
18,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Берлінського Максима, 14
Всього: упаковка (23)
18,03
Економія: -3,32 грн
14,71 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
Всього: упаковка (1)
18,10
Економія: -3,39 грн
14,71 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 26
Всього: упаковка (18)
18,09
Економія: -3,38 грн
14,71 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Естонська, 7
Всього: упаковка (5)
18,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (32)
16,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
Всього: упаковка (22)
18,00 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Всього: упаковка (1)
18,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Київ, вул. Саксаганського, 101
Всього: упаковка (1)
18,40 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пестеля, 7
Всього: упаковка (1)
18,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Київ, вул. Мокра, 20-А
Всього: упаковка (1)
17,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (7)
15,50 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (2)
18,40 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (2)
20,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (1)
18,40 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, наб. Русанівська, 20
Всього: упаковка (1)
18,40 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Всього: упаковка (2)
18,40 грн