Київ
Засоби, що застосовують при опіатній залежності
N07B C01

Бупренорфін

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B CЗасоби, що застосовують при опіатній залежності
N07B C01Бупренорфін
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Бупренорфіну гідрохлорид
Бупренорфіну гідрохлорид
Таблетки сублінгвальні 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 360,60 грн
в 1 аптеці інших міст
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Бупренорфіну гідрохлорид
Бупренорфіну гідрохлорид
Таблетки сублінгвальні 8 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 1097,50 грн
в 1 аптеці інших міст
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Бупрен® ІС
Бупрен® ІС
Таблетки сублінгвальні 0,002 г блістер №10
ІнтерХім
Немає в наявності
Бупрен® ІС
Бупрен® ІС
Таблетки сублінгвальні 0,008 г блістер №10
ІнтерХім
Немає в наявності
Бупренорфіну гідрохлорид
Бупренорфіну гідрохлорид
Таблетки сублінгвальні 2 мг блістер №100
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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